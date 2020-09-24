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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 790791792793
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:00

  akurt написав:Предлагаю от политики вернуться к теме недвижимости.
Вот такой Запорожец (гляньте на номера) был припаркован на пляже напротив моего авто.
Говорят, там мэр Москвы что то такое сказал московитам, что ринулись в Анталию...
Конечно, это приведет к падению цен на недвигу на курорте.
АднАзнАчнА....
Зображення

красивые горы за бурьянами и до моря рядом.В таком месте надо брать для себе, а не в ОРЕНДУ
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:21

Доброго ранку!
Нещодавно повернувся з Туреччини, був в Alanya.
Мав багато зустрічей з тими що проживають по ВНЖ, заробітчанами та місцевими.

  akurt написав:В этом году не вижу НИ ОДНОГО авто с российскими номерами (!!!!).
Местные ОЧЕНЬ счастливы, что нет россиян.

Чого це турки так не люблять москалів? Моляться та чекають, щоб вони приїхали (при наймі в Alanya).
А так їх - до чорта, тому я завжди в Туреччині між собою спілкуємось - українською. Москалі та турки - не розуміють, перепитують Poland, Slovakia?

  akurt написав:россиян обслуживает ТОЛЬКО терминал 2 аэропорта Анталии (всего 3 терминала) - чтобы не заражали быдлячеством нормальных людей

це не правда, москалі в Т1 і в Т2!
https://www.antalya-airport.aero/passen ... departures

(далі буде ...)
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:59

  Petro2004 написав:
  akurt написав:россиян обслуживает ТОЛЬКО терминал 2 аэропорта Анталии (всего 3 терминала) - чтобы не заражали быдлячеством нормальных людей

це не правда, москалі в Т1 і в Т2!
https://www.antalya-airport.aero/passen ... departures
(далі буде ...)


Термінал 1 - 5 (п"ять) рейсів до РФ.
Термінал 2 - 25 (двадцять п"ять) рейсів до РФ.
Інші рейси з Терміналу-2 - бюджетний британський лоукостер, літаки якого літають пусті до Великої Британії: перевозять тільки громадян UK. Іншим громадянам навіть з візами шлях закрито.
25 (двадціять п"ять) рейсів до РФ - то чартери - заповнені вщерть.
Так правда, чи ні?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 06 жов, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Мы вам верили
akurt писал(а):
россиян обслуживает ТОЛЬКО терминал 2 аэропорта Анталии (всего 3 терминала)
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:13

Скоро Новий рік і на Фінансовому порталі України буде конкурс і голосування:
- на кращого форумчанина
- на краще фото (тут безумовно переможе пан flyman)
- на самий кумедний підпис під фото.
Висуваю на першу премію в останній номінації автора цього кумедного підпису:
Зображення
На задньому плані (оригнінал допису на цій сторінці вище) - територія з тенісними кортами готелю 5 зірок Hotel Su (власники - шейхи Дубаю). Номер в готелі зараз коштує біля 100 доларів на добу. За платною парковкою - скали, тенісні корти та парк евкаліптових дерев.
Ліворуч - на відстані метрів 800 - новий їх житловий комплекс із квартирами не дешевше 350 000 доларів.
Праворуч - готелі 5 зірок Falez та Rixos Downtown Antalya одного громадянина України, де номер коштує 200 доларів на добу. Між ними - чудовий парк на пагорбі та один з двох БЕЗКОШТОВНИХ панорамних ліфтів, що піднимає всіх бажаючих на верх до готелів паралельно скалам коричньового кольору.

Я гадаю, переможець безумовно отримає він власників готелю Falez квиток на ОДНЕ відвідування СПА-центру (хамам+масажний кабінет) вартістю 400 лір (приблизно 1500 гривень - то половина пенсії переможця із села в Кагарлицькому районі Київської області, який дезінформує форумчан наполегливо та завзято на цій гілці з вересня 2018 року).
Востаннє редагувалось akurt в Вів 06 жов, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:21

  akurt написав:
  Petro2004 написав:
  akurt написав:россиян обслуживает ТОЛЬКО терминал 2 аэропорта Анталии (всего 3 терминала) - чтобы не заражали быдлячеством нормальных людей

це не правда, москалі в Т1 і в Т2!
https://www.antalya-airport.aero/passen ... departures
(далі буде ...)


Термінал 1 - 5 (п"ять) рейсів до москалів
Термінал 2 - 27 (двадцять сім) рейсів до москалів
Так правда, чи ні?

Пан Акурт розуміє різницю між "Московіти обслуговуються лише тільки в терміналі 2" чи "Три термінали, з яких більшість московитів обслуговуються в терміналі номер 2"???

Очевидно, сьогодні обліківку Акурта обслуговує якийсь недалекий ріелтор. Ну, зовсім простий.


  akurt написав:пенсії переможця, який дезінформує форумчан із села в Кагарлицькому районі Київської області наполегливо та завзято на цій гілці з вересня 2018 року

Дезінформатором №1 цього форум є пан Акурт.
Якщо хто сумнівається, можна зробити голосувалку.
Фактично половина повідомлень від цього добродія є туфтою, вигадкою, обманом чи прикрашенням дійсності.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 06 жов, 2020 15:26, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:24

Чергувала солодка парочка за кутом вулиці, чекаючи хоч якесь повідомлення на цій гілці, яку люто ненавидять з вересня 2018 року - терміново вийшли на полювання...
Це ж треба, як погано панам живеться - аж задихаються від злоби... кожної години, кожного дня, кожного тижня, кожного місяця і кожного року...
Треба перехреститися....
Востаннє редагувалось akurt в Вів 06 жов, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:29

Столична нерухомість Ірану

Про столичну нерухомість ісламських держав, зокрема Ірану:
"После того как пузырь на иранском рынке недвижимости лопнул, многие объекты оказались невостребованными, особенно в сегменте премиум-класса (объекты дороже 80 млн риалов, или $2,5 тыс. за 1 кв. м). По информации Financial Tribune, количество пустующих квартир в Иране выросло с 620 тыс. в 2006–2007 годах до 1,65 млн в 2011-м и около 2 млн в 2016–2017 годах: фактически в Иране пустует каждое десятое жилое здание. По данным Статистического центра Ирана, по состоянию на март 2017 года только в Тегеране насчитывается 490 тыс. пустующих квартир. По словам министра дорожного и городского строительства Аббаса Ахунди, общая стоимость незаселенных домов в Иране достигает $250 млрд."

https://realty.rbc.ru/news/595351829a79477d43200d78
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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