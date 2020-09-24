Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Предлагаю от политики вернуться к теме недвижимости. Вот такой Запорожец (гляньте на номера) был припаркован на пляже напротив моего авто. Говорят, там мэр Москвы что то такое сказал московитам, что ринулись в Анталию... Конечно, это приведет к падению цен на недвигу на курорте. АднАзнАчнА....
красивые горы за бурьянами и до моря рядом.В таком месте надо брать для себе, а не в ОРЕНДУ
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Доброго ранку! Нещодавно повернувся з Туреччини, був в Alanya. Мав багато зустрічей з тими що проживають по ВНЖ, заробітчанами та місцевими.
akurt написав:В этом году не вижу НИ ОДНОГО авто с российскими номерами (!!!!). Местные ОЧЕНЬ счастливы, что нет россиян.
Чого це турки так не люблять москалів? Моляться та чекають, щоб вони приїхали (при наймі в Alanya). А так їх - до чорта, тому я завжди в Туреччині між собою спілкуємось - українською. Москалі та турки - не розуміють, перепитують Poland, Slovakia?
akurt написав:россиян обслуживает ТОЛЬКО терминал 2 аэропорта Анталии (всего 3 терминала) - чтобы не заражали быдлячеством нормальных людей
Термінал 1 - 5 (п"ять) рейсів до РФ. Термінал 2 - 25 (двадцять п"ять) рейсів до РФ. Інші рейси з Терміналу-2 - бюджетний британський лоукостер, літаки якого літають пусті до Великої Британії: перевозять тільки громадян UK. Іншим громадянам навіть з візами шлях закрито. 25 (двадціять п"ять) рейсів до РФ - то чартери - заповнені вщерть. Так правда, чи ні?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 06 жов, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Скоро Новий рік і на Фінансовому порталі України буде конкурс і голосування: - на кращого форумчанина - на краще фото (тут безумовно переможе пан flyman) - на самий кумедний підпис під фото. Висуваю на першу премію в останній номінації автора цього кумедного підпису: На задньому плані (оригнінал допису на цій сторінці вище) - територія з тенісними кортами готелю 5 зірок Hotel Su (власники - шейхи Дубаю). Номер в готелі зараз коштує біля 100 доларів на добу. За платною парковкою - скали, тенісні корти та парк евкаліптових дерев. Ліворуч - на відстані метрів 800 - новий їх житловий комплекс із квартирами не дешевше 350 000 доларів. Праворуч - готелі 5 зірок Falez та Rixos Downtown Antalya одного громадянина України, де номер коштує 200 доларів на добу. Між ними - чудовий парк на пагорбі та один з двох БЕЗКОШТОВНИХ панорамних ліфтів, що піднимає всіх бажаючих на верх до готелів паралельно скалам коричньового кольору. Читач може запросто оцінити слова про "бур"ян" з цього фото - червоною стрілкою місце фотографування: Я гадаю, переможець безумовно отримає він власників готелю Falez квиток на ОДНЕ відвідування СПА-центру (хамам+масажний кабінет) вартістю 400 лір (приблизно 1500 гривень - то половина пенсії переможця із села в Кагарлицькому районі Київської області, який дезінформує форумчан наполегливо та завзято на цій гілці з вересня 2018 року).
Востаннє редагувалось akurt в Вів 06 жов, 2020 15:59, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Про столичну нерухомість ісламських держав, зокрема Ірану: "После того как пузырь на иранском рынке недвижимости лопнул, многие объекты оказались невостребованными, особенно в сегменте премиум-класса (объекты дороже 80 млн риалов, или $2,5 тыс. за 1 кв. м). По информации Financial Tribune, количество пустующих квартир в Иране выросло с 620 тыс. в 2006–2007 годах до 1,65 млн в 2011-м и около 2 млн в 2016–2017 годах: фактически в Иране пустует каждое десятое жилое здание. По данным Статистического центра Ирана, по состоянию на март 2017 года только в Тегеране насчитывается 490 тыс. пустующих квартир. По словам министра дорожного и городского строительства Аббаса Ахунди, общая стоимость незаселенных домов в Иране достигает $250 млрд."
А какая разница? В Турции помои точно такие же, а может и еще похлеще, только вам там об этом не расскажут.
Самі натуральні продукти були в первісних людей.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.