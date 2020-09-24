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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 791792793794
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Вот давайте честно: что народ может купить в Украине за 30 000 долларов????

1к квартиру 40+ кв. метров с учетом, если сделать ремонт и мебель/технику докупить. (это в обл. центре Украины где на вторичке цены в районе 1К дол. за кв. метр)
  akurt написав:- в США точно с мешком денег заедете? Лазаренко уже заехал - уж лет 30 под домашним арестом...

Лазаренко - это отдельная история, если бы на вас натравили интерпол или еще кого с офиц. запросами из Украины, то думаю и в Турции вам бы мало не показалось и далеко не под домашним арестом вы бы коротали это время.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Вот давайте честно: что народ может купить в Украине за 30 000 долларов????

1к квартиру 40+ кв. метров с учетом, если сделать ремонт и мебель/технику докупить. (это в обл. центре Украины где на вторичке цены в районе 1К дол. за кв. метр)
  akurt написав:- в США точно с мешком денег заедете? Лазаренко уже заехал - уж лет 30 под домашним арестом...

Лазаренко - это отдельная история, если бы на вас натравили интерпол или еще кого с офиц. запросами из Украины, то думаю и в Турции вам бы мало не показалось и далеко не под домашним арестом вы бы коротали это время.
  akurt написав:А про Испанию реально - и про 400 000 - реально все плохо. Не может владелец туда попасть. Никак...

ну не знаю, если в Италию сейчас уже ездят бусы с пассажирами, то думаю и в Испанию можно, было бы желание.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:39

  ol_zy написав:
  akurt написав:Вот давайте честно: что народ может купить в Украине за 30 000 долларов????

1к квартиру 40+ кв. метров с учетом, если сделать ремонт и мебель/технику докупить. (это в обл. центре Украины где на вторичке цены в районе 1К дол. за кв. метр)

В Києві в 2018 можна було купити 2к цегляну "хрущовку" біля метро, середній поверх.
Зараз за ці гроші можна взяти "гостінку" 25 м2 десь на задворках Києва, або ж вкластись в новобуд.

На курортах квартиру купляють ті, для кого ці 30 000 дол - абсолютно "лишні" гроші.
Тому що і кордон можуть закрити, і часу може не стати, щоб кататись на курорт на кілька місяців. Тому є сенс це робити - хіба що пенсіонерам, типа одного з персонажів обліківки "Акурт".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:45

  ol_zy написав:
  akurt написав:
  akurt написав:...Лазаренко уже заехал - уж лет 30 под домашним арестом...

Лазаренко - это отдельная история, если бы на вас натравили интерпол или еще кого с офиц. запросами из Украины, то думаю и в Турции вам бы мало не показалось и далеко не под домашним арестом вы бы коротали это время.

золотые слова :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:50

  Frant написав:
  ol_zy написав:
  akurt написав:Вот давайте честно: что народ может купить в Украине за 30 000 долларов????

1к квартиру 40+ кв. метров с учетом, если сделать ремонт и мебель/технику докупить. (это в обл. центре Украины где на вторичке цены в районе 1К дол. за кв. метр)

В Києві в 2018 можна було купити 2к цегляну "хрущовку" біля метро, середній поверх.
Зараз за ці гроші можна взяти "гостінку" 25 м2 десь на задворках Києва, або ж вкластись в новобуд.

На курортах квартиру купляють ті, для кого ці 30 000 дол - абсолютно "лишні" гроші.
Тому що і кордон можуть закрити, і часу може не стати, щоб кататись на курорт на кілька місяців. Тому є сенс це робити - хіба що пенсіонерам, типа одного з персонажів обліківки "Акурт".

Зараз більш-менш пристойна 1-к квартира в Києві з ремонтом починається від 95 000 долларів. Які 30 000 долларів? На КРЖН за такі гроші тільки в морду дадуть.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:54

  BIGor написав:Зараз більш-менш пристойна 1-к квартира в Києві з ремонтом починається від 95 000 долларів. Які 30 000 долларів? На КРЖН за такі гроші тільки в морду дадуть.

Значить, за минулу ніч КРЖН подорожчав втричі)))
Пора всім перебиратись в Туреччину, в курортні міста. Там недорога нерухомість)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:12

  ol_zy написав:
  akurt написав:ОЧЕНЬ редко, но можно встретить знак "Остановка запрещена" - в основном на главных магистралях города или в узких местах - не стоит ставить авто - сразу прийдет "Письмо счастья".

Интересно куда придет письмо, если авто с укр. номерами и это турст, который приехал на 1-2 недели в гости к знакомым...

"придет" на границу где надо будет оплатить штрафы собранные на время выезда
Mind the gap.
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