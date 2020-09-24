Додано: Сер 07 жов, 2020 11:38

akurt написав: Вот давайте честно: что народ может купить в Украине за 30 000 долларов???? Вот давайте честно: что народ может купить в Украине за 30 000 долларов????

akurt написав: - в США точно с мешком денег заедете? Лазаренко уже заехал - уж лет 30 под домашним арестом... - в США точно с мешком денег заедете? Лазаренко уже заехал - уж лет 30 под домашним арестом...

akurt написав: А про Испанию реально - и про 400 000 - реально все плохо. Не может владелец туда попасть. Никак... А про Испанию реально - и про 400 000 - реально все плохо. Не может владелец туда попасть. Никак...

1к квартиру 40+ кв. метров с учетом, если сделать ремонт и мебель/технику докупить. (это в обл. центре Украины где на вторичке цены в районе 1К дол. за кв. метр)Лазаренко - это отдельная история, если бы на вас натравили интерпол или еще кого с офиц. запросами из Украины, то думаю и в Турции вам бы мало не показалось и далеко не под домашним арестом вы бы коротали это время.ну не знаю, если в Италию сейчас уже ездят бусы с пассажирами, то думаю и в Испанию можно, было бы желание.