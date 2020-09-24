Додано: Сер 07 жов, 2020 19:24

Парадокси то правда:

- гривня-долар була 22,5 - стала 28,30 пан flyman сумує - бо розуміє, що для нього все стає дорожчим і дорожчим. Робить в ці дні ремонти... Хай щастить... Тримаємо кулачки (не жартую)... Реально цікавий експеримент...

- ліра-долар 7,88 - пан akurt радіє, бо для нього все стає дешевшим і дешевшим...

Дійсно парадокс...

Хоча який парадокс: пан akurt думав головом, а не ногом...



х х х

О 18-00 приятелі здали авто, яке брали в оренду, завтра відлітають в Україну у справах. Відвіз їх до квартири від офісу орендодавця. Про всяк випадок залишили мені ключі від квартири...

Саме цікаве, що авто відразу почали мити і готувати для нового клієнта - Дмитро з України.

Бере відразу на місяць...

Не питав, з якого міста...

Для Дмитра і оренда авто стає дешевше...

Парадокс на парадоксі...

Хоча який парадокс, а ну, що нам скаже калькулятор про авто (йогурт не беремо - то для пана Фламана, як червона ікра або Фуа-гра):

- приятелі взяли Hyundai i20 АВТОМАТ 17 серпня на місяць за ціною 180 лір на добу - долар був в той день 7,37 ліри. За 30 днів заплатили 30х180=5 400 лір або 5400/7,37=732 долари. Потім подовжували, але вже 17 вересня долар був 7,51... Копійки, але різниця на віски вистачала...



Дехто Дмитро бере з сьгоднішінього дня авто на місяць: 5400/7,88=685 доларів.

Різниця складає 685-732=-47 доларів.

То пану Флайману жити пів-місяція на воді, молоці Молокія наколоченого з клею для шпалер, та на вівсяних пластівцях... (всім радив таке харучвання - рекомендую прислухатися).

Ну, хто на що вчився...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.