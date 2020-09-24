1к квартиру 40+ кв. метров с учетом, если сделать ремонт и мебель/технику докупить. (это в обл. центре Украины где на вторичке цены в районе 1К дол. за кв. метр)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:31
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
1к квартиру 40+ кв. метров с учетом, если сделать ремонт и мебель/технику докупить. (это в обл. центре Украины где на вторичке цены в районе 1К дол. за кв. метр)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:35
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
1к квартиру 40+ кв. метров с учетом, если сделать ремонт и мебель/технику докупить. (это в обл. центре Украины где на вторичке цены в районе 1К дол. за кв. метр)
Лазаренко - это отдельная история, если бы на вас натравили интерпол или еще кого с офиц. запросами из Украины, то думаю и в Турции вам бы мало не показалось и далеко не под домашним арестом вы бы коротали это время.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:38
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
1к квартиру 40+ кв. метров с учетом, если сделать ремонт и мебель/технику докупить. (это в обл. центре Украины где на вторичке цены в районе 1К дол. за кв. метр)
Лазаренко - это отдельная история, если бы на вас натравили интерпол или еще кого с офиц. запросами из Украины, то думаю и в Турции вам бы мало не показалось и далеко не под домашним арестом вы бы коротали это время.
ну не знаю, если в Италию сейчас уже ездят бусы с пассажирами, то думаю и в Испанию можно, было бы желание.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:39
В Києві в 2018 можна було купити 2к цегляну "хрущовку" біля метро, середній поверх.
Зараз за ці гроші можна взяти "гостінку" 25 м2 десь на задворках Києва, або ж вкластись в новобуд.
На курортах квартиру купляють ті, для кого ці 30 000 дол - абсолютно "лишні" гроші.
Тому що і кордон можуть закрити, і часу може не стати, щоб кататись на курорт на кілька місяців. Тому є сенс це робити - хіба що пенсіонерам, типа одного з персонажів обліківки "Акурт".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:45
золотые слова
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:50
Зараз більш-менш пристойна 1-к квартира в Києві з ремонтом починається від 95 000 долларів. Які 30 000 долларів? На КРЖН за такі гроші тільки в морду дадуть.
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:54
Значить, за минулу ніч КРЖН подорожчав втричі)))
Пора всім перебиратись в Туреччину, в курортні міста. Там недорога нерухомість)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 07 жов, 2020 14:03
Що Ви мені доводите? Давайти пруфи про дешевій. А тим часом бомбер показує максимальну вартість квартир в Києві в доларах США за останні 4 роки:
Додано: Сер 07 жов, 2020 17:03
Ліра ПА7.86
Йогурти все дешевше.
Нерухомість - дорожче.
Парадокс.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 19:24
Парадокси то правда:
- гривня-долар була 22,5 - стала 28,30 пан flyman сумує - бо розуміє, що для нього все стає дорожчим і дорожчим. Робить в ці дні ремонти... Хай щастить... Тримаємо кулачки (не жартую)... Реально цікавий експеримент...
- ліра-долар 7,88 - пан akurt радіє, бо для нього все стає дешевшим і дешевшим...
Дійсно парадокс...
Хоча який парадокс: пан akurt думав головом, а не ногом...
х х х
О 18-00 приятелі здали авто, яке брали в оренду, завтра відлітають в Україну у справах. Відвіз їх до квартири від офісу орендодавця. Про всяк випадок залишили мені ключі від квартири...
Саме цікаве, що авто відразу почали мити і готувати для нового клієнта - Дмитро з України.
Бере відразу на місяць...
Не питав, з якого міста...
Для Дмитра і оренда авто стає дешевше...
Парадокс на парадоксі...
Хоча який парадокс, а ну, що нам скаже калькулятор про авто (йогурт не беремо - то для пана Фламана, як червона ікра або Фуа-гра):
- приятелі взяли Hyundai i20 АВТОМАТ 17 серпня на місяць за ціною 180 лір на добу - долар був в той день 7,37 ліри. За 30 днів заплатили 30х180=5 400 лір або 5400/7,37=732 долари. Потім подовжували, але вже 17 вересня долар був 7,51... Копійки, але різниця на віски вистачала...
Дехто Дмитро бере з сьгоднішінього дня авто на місяць: 5400/7,88=685 доларів.
Різниця складає 685-732=-47 доларів.
То пану Флайману жити пів-місяція на воді, молоці Молокія наколоченого з клею для шпалер, та на вівсяних пластівцях... (всім радив таке харучвання - рекомендую прислухатися).
Ну, хто на що вчився...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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