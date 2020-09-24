Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Парадокси то правда: - гривня-долар була 22,5 - стала 28,30 пан flyman сумує - бо розуміє, що для нього все стає дорожчим і дорожчим. Робить в ці дні ремонти... Хай щастить... Тримаємо кулачки (не жартую)... Реально цікавий експеримент... - ліра-долар 7,88 - пан akurt радіє, бо для нього все стає дешевшим і дешевшим... Дійсно парадокс... Хоча який парадокс: пан akurt думав головом, а не ногом...
х х х О 18-00 приятелі здали авто, яке брали в оренду, завтра відлітають в Україну у справах. Відвіз їх до квартири від офісу орендодавця. Про всяк випадок залишили мені ключі від квартири... Саме цікаве, що авто відразу почали мити і готувати для нового клієнта - Дмитро з України. Бере відразу на місяць... Не питав, з якого міста... Для Дмитра і оренда авто стає дешевше... Парадокс на парадоксі... Хоча який парадокс, а ну, що нам скаже калькулятор про авто (йогурт не беремо - то для пана Фламана, як червона ікра або Фуа-гра): - приятелі взяли Hyundai i20 АВТОМАТ 17 серпня на місяць за ціною 180 лір на добу - долар був в той день 7,37 ліри. За 30 днів заплатили 30х180=5 400 лір або 5400/7,37=732 долари. Потім подовжували, але вже 17 вересня долар був 7,51... Копійки, але різниця на віски вистачала...
Дехто Дмитро бере з сьгоднішінього дня авто на місяць: 5400/7,88=685 доларів. Різниця складає 685-732=-47 доларів. То пану Флайману жити пів-місяція на воді, молоці Молокія наколоченого з клею для шпалер, та на вівсяних пластівцях... (всім радив таке харучвання - рекомендую прислухатися). Ну, хто на що вчився...
А по скільки приятелі купували долар в Україні і по скільки пан Дмитро? Якщо приятелі розраховувалися гривневою карткою і пан Дмитро гривневою карткою, хто в виграші? Чисто для академічного інтересу порахувати.
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Ваше питання цікаве, еле не має і не може мати точної відповіді: а) невідомо, коли саме та за якою ціною пан Дмитро купував доляри - найулюбленіші гроші українців. б) невідомо, чи пан Дмитро заробляє гроші в гривнях, чи в долярах - як більшість українців... в) точно знаю, що в пункті прокату авто беруть готівку. То однозначно, що він поміняв за курсом ліра-долар сьогодні. г) точно знаю що я, і всі українці в Туреччині розраховуються картками українських банків в гривнях і то просто чудово, бо транзакції ідуть за курсом світового обміну, а не за курсом купівлі-продажу валюти десь в кіоску на перехресті Наукової та Хуторівки...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 жов, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Ваше питання цікаве, еле не має і не може мати точної відповіді: а) невідомо, коли саме та за якою ціною пан Дмитро купував доляри - найулюбленіші гроші українців. б) невідомо, чи пан Дмитро заробляє гроші в гривнях, чи в долярах - як більшість українців... в) точно знаю, що в пункті прокату авто беруть готівку. То однозначно, що він поміняв за курсом ліра-долар сьогодні. г) точно знаю що я, і всі українці в Туреччині розраховуються картками українських банків в гривнях і то просто чудово, бо транзакції ідуть за курсом світового обміну, а не за курсом купівлі-продажу валюти десь в кіоску на перехресті Наукової та Хуторівки...
В расчете отсутствует залог без которого как бэ не дают авто даже в солнечной Анталии, ну да ладно
Хотя обычно берут так: от 100 евро до 400 евро. Но если за руку привел людей akurt - со словами: "Наши украинцы - нормальные люди, голыми не будут мчаться по трассе Анталия- Стамбул" (бывали случаи по словам владельцев проката) залог, конечно, нуль - иначе и быть не может. Ведь верно? Ну и еще надо - конечно -читать условия Проката авто: можно купить 100% страховку, а в данном случае залог не брали, ибо в Договоре проката записано, в случае аварии и повреждения франшиза - 4% от цены авто. Вот на это можно "влететь"... Не дай Бог...
Между прочим, сам удивился: все авто 2019-2020 года и все оборудованы датчиками и владелец видит местонахожение каждого авто (!!!). Если что-то присходит ночью - внимательно следят - МОГУТ ДИСТАНЦИОННО ЗАГЛУШИТЬ МОТОР - и в самом деле один раз - рассказывали - в 4 ночи нагнали пьяную компанию по дороге на Стамбул. Те сказали, что хотели побродить по утреннему Стамбулу... А авто взяло на пол-пути и "заглохло"...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 жов, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Рекомендую... Тот, о котором речь - слева слева на карте... Как видите - конкуренция мощная... Между прочим, тот Дмитрий с Украины сделал очень умно: зачем покупать путевку на неделю на двоих, когда лучше снять апартаменты на месяц и взять авто напрокат на месяц... В Анталии ведь лето: +31 сегодня, вода в море +28... Попутешествовать по окрестностям...
P.S. Интересный бизнес по прокату авто: офис держат муж турок и жена - не турчанка. В офисе у них еще и пункт денежных переводов по всему миру. Клиентами занята жена - автомобилями (техническая часть) муж. Точно не знаю, но показалось, что с десяток авто у них есть. В основном Хендай, Пежо, Фиат. И автоматы, и на ручке... И все 2019-2020 года... Говорили, что какому-то клиенту подогнали Туарег...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.