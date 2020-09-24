Додано: Сер 07 жов, 2020 20:09

Ваше питання цікаве, еле не має і не може мати точної відповіді:

а) невідомо, коли саме та за якою ціною пан Дмитро купував доляри - найулюбленіші гроші українців.

б) невідомо, чи пан Дмитро заробляє гроші в гривнях, чи в долярах - як більшість українців...

в) точно знаю, що в пункті прокату авто беруть готівку. То однозначно, що він поміняв за курсом ліра-долар сьогодні.

г) точно знаю що я, і всі українці в Туреччині розраховуються картками українських банків в гривнях і то просто чудово, бо транзакції ідуть за курсом світового обміну, а не за курсом купівлі-продажу валюти десь в кіоску на перехресті Наукової та Хуторівки...

Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 жов, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.