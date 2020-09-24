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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 791792793794
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:04

  akurt написав:Парадокси то правда:
- гривня-долар була 22,5 - стала 28,30 пан flyman сумує - бо розуміє, що для нього все стає дорожчим і дорожчим. Робить в ці дні ремонти... Хай щастить... Тримаємо кулачки (не жартую)... Реально цікавий експеримент...
- ліра-долар 7,88 - пан akurt радіє, бо для нього все стає дешевшим і дешевшим...
Дійсно парадокс...
Хоча який парадокс: пан akurt думав головом, а не ногом...

х х х
О 18-00 приятелі здали авто, яке брали в оренду, завтра відлітають в Україну у справах. Відвіз їх до квартири від офісу орендодавця. Про всяк випадок залишили мені ключі від квартири...
Саме цікаве, що авто відразу почали мити і готувати для нового клієнта - Дмитро з України.
Бере відразу на місяць...
Не питав, з якого міста...
Для Дмитра і оренда авто стає дешевше...
Парадокс на парадоксі...
Хоча який парадокс, а ну, що нам скаже калькулятор про авто (йогурт не беремо - то для пана Фламана, як червона ікра або Фуа-гра):
- приятелі взяли Hyundai i20 АВТОМАТ 17 серпня на місяць за ціною 180 лір на добу - долар був в той день 7,37 ліри. За 30 днів заплатили 30х180=5 400 лір або 5400/7,37=732 долари. Потім подовжували, але вже 17 вересня долар був 7,51... Копійки, але різниця на віски вистачала...

Дехто Дмитро бере з сьгоднішінього дня авто на місяць: 5400/7,88=685 доларів.
Різниця складає 685-732=-47 доларів.
То пану Флайману жити пів-місяція на воді, молоці Молокія наколоченого з клею для шпалер, та на вівсяних пластівцях... (всім радив таке харучвання - рекомендую прислухатися).
Ну, хто на що вчився...

А по скільки приятелі купували долар в Україні і по скільки пан Дмитро?
Якщо приятелі розраховувалися гривневою карткою і пан Дмитро гривневою карткою, хто в виграші?
Чисто для академічного інтересу порахувати.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:09

Ваше питання цікаве, еле не має і не може мати точної відповіді:
а) невідомо, коли саме та за якою ціною пан Дмитро купував доляри - найулюбленіші гроші українців.
б) невідомо, чи пан Дмитро заробляє гроші в гривнях, чи в долярах - як більшість українців...
в) точно знаю, що в пункті прокату авто беруть готівку. То однозначно, що він поміняв за курсом ліра-долар сьогодні.
г) точно знаю що я, і всі українці в Туреччині розраховуються картками українських банків в гривнях і то просто чудово, бо транзакції ідуть за курсом світового обміну, а не за курсом купівлі-продажу валюти десь в кіоску на перехресті Наукової та Хуторівки...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 жов, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Квесторе_поверніться написав:Якщо приятелі розраховувалися гривневою карткою і пан Дмитро гривневою карткою, хто в виграші?
Чисто для академічного інтересу порахувати.

17.08.2020 курс Visa 3.7грн/лира, сьогодні 3.63грн. У виграші пан Дмитро.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:21

  akurt написав:Ваше питання цікаве, еле не має і не може мати точної відповіді:
а) невідомо, коли саме та за якою ціною пан Дмитро купував доляри - найулюбленіші гроші українців.
б) невідомо, чи пан Дмитро заробляє гроші в гривнях, чи в долярах - як більшість українців...
в) точно знаю, що в пункті прокату авто беруть готівку. То однозначно, що він поміняв за курсом ліра-долар сьогодні.
г) точно знаю що я, і всі українці в Туреччині розраховуються картками українських банків в гривнях і то просто чудово, бо транзакції ідуть за курсом світового обміну, а не за курсом купівлі-продажу валюти десь в кіоску на перехресті Наукової та Хуторівки...

В расчете отсутствует залог без которого как бэ не дают авто даже в солнечной Анталии, ну да ладно :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:43

Re: Купу

  stm написав:в расчете отсутствует залог без которого как бэ не дают авто даже в солнечной Анталии, ну да ладно

Обліківка Акурт - завжди хоче нажахати своїх клієнтів!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:59

  stm написав:В расчете отсутствует залог без которого как бэ не дают авто даже в солнечной Анталии, ну да ладно :)


Отличное замечание!
Отвечаю.
Залог ноль долларов ноль центов ноль евро ноль евроцентов ноль грвиен ноль копеек ноль лир ноль корушей.

Хотя обычно берут так: от 100 евро до 400 евро.
Но если за руку привел людей akurt - со словами: "Наши украинцы - нормальные люди, голыми не будут мчаться по трассе Анталия- Стамбул" (бывали случаи по словам владельцев проката) залог, конечно, нуль - иначе и быть не может. Ведь верно?
Ну и еще надо - конечно -читать условия Проката авто: можно купить 100% страховку, а в данном случае залог не брали, ибо в Договоре проката записано, в случае аварии и повреждения франшиза - 4% от цены авто. Вот на это можно "влететь"... Не дай Бог...

Между прочим, сам удивился: все авто 2019-2020 года и все оборудованы датчиками и владелец видит местонахожение каждого авто (!!!).
Если что-то присходит ночью - внимательно следят - МОГУТ ДИСТАНЦИОННО ЗАГЛУШИТЬ МОТОР - и в самом деле один раз - рассказывали - в 4 ночи нагнали пьяную компанию по дороге на Стамбул.
Те сказали, что хотели побродить по утреннему Стамбулу...
А авто взяло на пол-пути и "заглохло"...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 жов, 2020 21:07, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:06

  akurt написав:
  stm написав:В расчете отсутствует залог без которого как бэ не дают авто даже в солнечной Анталии, ну да ладно :)

Залог ноль долларов ноль центов ноль евро ноль евроцентов ноль грвиен ноль копеек ноль лир ноль корушей.
Хотя обычно берут так: от 100 евро до 400 евро.
Но если за руку привел людей akurt ...

знатно щеки надуваешь :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:10

Рекомендую... Тот, о котором речь - слева слева на карте... Как видите - конкуренция мощная...
Зображення
Между прочим, тот Дмитрий с Украины сделал очень умно: зачем покупать путевку на неделю на двоих, когда лучше снять апартаменты на месяц и взять авто напрокат на месяц...
В Анталии ведь лето: +31 сегодня, вода в море +28...
Попутешествовать по окрестностям...

P.S. Интересный бизнес по прокату авто: офис держат муж турок и жена - не турчанка.
В офисе у них еще и пункт денежных переводов по всему миру. Клиентами занята жена - автомобилями (техническая часть) муж.
Точно не знаю, но показалось, что с десяток авто у них есть. В основном Хендай, Пежо, Фиат.
И автоматы, и на ручке... И все 2019-2020 года...
Говорили, что какому-то клиенту подогнали Туарег...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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