Квесторе_поверніться написав:Якщо приятелі розраховувалися гривневою карткою і пан Дмитро гривневою карткою, хто в виграші?
Чисто для академічного інтересу порахувати.
17.08.2020 курс Visa 3.7грн/лира, сьогодні 3.63грн. У виграші пан Дмитро.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 20:12
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
17.08.2020 курс Visa 3.7грн/лира, сьогодні 3.63грн. У виграші пан Дмитро.
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:21
В расчете отсутствует залог без которого как бэ не дают авто даже в солнечной Анталии, ну да ладно
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:59
Отличное замечание!
Отвечаю. Пункт проката - пункту проката рознь.
Залог здесь был ноль долларов ноль центов ноль евро ноль евроцентов ноль гривен ноль копеек ноль лир ноль корушей.
Хотя обычно берут так: от 100 евро до 400 евро.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 жов, 2020 22:41, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 07 жов, 2020 21:10
Наши люди, даже если купили себе недвижимость, НЕ МОГУТ работать в Турции.
Нужна рабочая виза или гражданство.
В этом смысле интересно, как чувствует себя бизнес - мало ли - кто то из вас купит жилье, оформит рабочую визу или даже получит гражданство (дают на всю семью в ускоренном режиме при покупке недвижимости суммарной стоимостью в 250 000 долларов.)
Я конечно, не знаю всего, но чисто внешне выглядит бизнес просто:
Интересный бизнес по прокату авто: офис держат муж турок и жена - не турчанка.
В офисе у них еще и пункт денежных переводов по всему миру. Клиентами занята жена - автомобилями (техническая часть) муж.
Точно не знаю, но показалось, что с десяток авто у них есть. В основном Хендай, Пежо, Фиат.
И автоматы, и на ручке... И все 2019-2020 года...
Говорили, что какому-то клиенту подогнали Туарег...
Деньги идут...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 жов, 2020 21:54, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 07 жов, 2020 22:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
не понял причину удаления вопроса...
Интересно куда придет письмо, если авто с укр. номерами и это турист,
который приехал на 1-2 недели в гости к знакомым или в отель...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Сер 07 жов, 2020 22:57
Этот вопрос интересный и имеет разные варианты ответов, в зависимости от страны и ситуации:
- мне в Украину 2 раза по почте приходили штрафы на приличную сумму из Италии - каждый раз было написано, что в случае неоплаты будет возбуждено дело - так и в Шенген не попадешь - все уплатил. Штраф был за 92 км в час там, где знак 70, и за въезд (протупил) в исторический замок (запрет был написан на итальянском языке).
- обычно штрафы взыскивают при выезде в Украину из Шенгена.
- теоретически штраф при выезде из Турции в Болгарию могут взыскать на границе. Лучше этого не иметь - вдруг попадешь на выезд поздно вечером или ночью.
- позавчера выехал из Турции в Украину приятель - я проверил в инете - у него неоплаченный проезд по платному мосту в районе Бурсы (там очень дорогой проезд - 108 лир - примерно 400 гривен - но никто же не заставлял - поехал бы в объезд - те же 108 лир и потратил бы на бензин) и проезд по новой суперскоростной трассе Измир - Стамбул. Тоже никто не заставлял наслаждаться скоростью и безопасностью...
Всего на сумму в 250 лир - почти 1000 грвиен. У него была на стекле "виньетка" проезда по платным дорогам - но на счету было всего 50 лир - они пошли на оплату проезда по скоростной трассе от Стамбула до Болгарии.
Вот на сайте написано по номеру его авто, что если до 12 октября он не оплатит 250 лир, то штраф возрастет ровно в 5 раз (!!!).
Я не знаю, как он поступит. Он удивился, что к нему не было претензий при выезде.
Я думаю, претензий не было по одной из двух причин:
- проезд по платным дорогам - услуга, которая не интересует пограничную службу. Это же не штраф дорожной полиции (общая база данных с Таможенной службой).
- данные по проезду поступают с задержкой в 1-3 дня (так написано на сайте).
Я бы на его месте уплатил - услуга оказана - её надо оплачивать.
Проще, конечно, "отморозиться"... Но штраф никуда не денется и когда-то и как-то "аукнется"...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 07 жов, 2020 23:01, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 07 жов, 2020 23:00
Вы зря потерли историю про глушение мотора арендодателями авто где-то в ночи на Стамбул, очень правдоподобно было, впрочем как обычно штраф на аредные авто приходят на фирму и чуть позже чем Дима окажется дома на диване, уверена хорошие люди прийду и так же пожмут Вам руку вдруг что, Дима ведь хороший парень
Додано: Сер 07 жов, 2020 23:16
Я не уверен, что ваш пост нужно комментировать - но тема проката авто за границей нашими людьми вообще-то важная.
1. Фирма по прокату авто действует по одному из двух вариантов:
- если это Шенген, то в Договоре проката написано, что фирма обязательно передаст ваши данные в Дорожную полицию в случае, если прийдет от нее штраф на авто фирмы. И за эту милую услугу возьмут всего 40 (сорок) евро. И спишут ее с той кредитной карты, которую вы предъявляли при взятии авто в аренду. Именно потому в большинстве случаев и не принимают дебетовые карты - а кредитные. За кредитные деньги больше ответственность у клиента банка.
- фирма в Турции имеет возможность не только отслеживать местонахождение авто, но и на МОБИЛЬНОМ приложении на смартфоне немедленно получить информацию о штрафах на авто, принадлежащее им. Можете не оплатить - на пограничном контроле Турции оплатить - прямо в аэропорту есть касса для таких случаев.
2. Рад, что история с туристами, и тем как у них внезапно "заглох" мотор на трассе на Стамбул Вам понравилась - мне ее рассказали в офисе проката. Сам удивился, как это работает - взять и прямо из Анталии вырубить движок авто, которое находится за 350 км от Анталии. Там еще и скорость была 150 км в час... на это в первую очередь обратили внимание...
3. Тот "Дима" никак не пожмет мне руку - я его даже не видел, это во-первых, а во-вторых, не вижу в его действиях ничего плохого/ущербного/неверного и так далее.
Как-то мне неудобно рассказывать, что есть Договор, есть обязательства, есть порядочность людей, есть ответственность людей один перед другим и так далее...
Почему-то мне кажется, что Дима - хороший парень... Но я нигде и никак не писал до этого, что "Дима- хороший парень". Я писал, что он поступил мудро, а быть хорошим/плохим и поступать мудро/глупо - это разные вещи и понятия.
Но благодарю за интересную мысль - заеду в офис проката и в самом деле спрошу, как они поступают в таких случаях с туристами/иностранцами. Даже интересно.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 07 жов, 2020 23:40
Вы как владелец бизнеса тоже мне легко объясните как списать денег с чужого счета, правда. Это же как 2 пальца, берешь и списываешь и говоришь банку который тебя в глаза не видел, мы руки пожали и договор у меня. Такая вот идентификация банков, давать списывать любой фирме без решения суда деньги их клиентов
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