Додано: Чет 08 жов, 2020 00:02

ol_zy написав: ну не знаю, если в Италию сейчас уже ездят бусы с пассажирами, то думаю и в Испанию можно, было бы желание. ну не знаю, если в Италию сейчас уже, томожно,

Заборонено

Заборонено

Останнє оновлення 30.09.2020

"Было бы желание????" Ну-ну...Думаю, не варто- цікаво, що саме за неї Вам поставили "+" люди, які ніколи в житті не були в Італії, я вже мовчу про Іспанію.Що насправді з Італією:Режим тимчасового в’їздуВиняток для громадян України – власників посвідки на проживання в Італії, або тих, хто в’їжджає в Італію з території країн-членів ЄС та Шенгенської Угоди, Великої Британії, Андорри, Монако, Сан Марино та Ватикану (якщо такі громадяни проживали в зазначених країнах не менше 14 днів). В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в’їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії.Джерело:Квас та не про Вас...Режим тимчасового в’їздуза винятком:-іноземців, які мають дозвіл на проживання в одній з країн-членів ЄС, Шенгенської простору, Андоррі, Монако, Ватикані або Сан-Марино, та які прямують до відповідної країни постійного проживання, що має бути документально підтверджено;- власників довготермінових віз, виданих однією з країн-членів ЄС або Шенгенського простору, які прямують до країни, яка видала відповідну візу;- медичних співробітників, у тому числі дослідників, або осіб, які доглядають за людьми похилого віку, для виконання своїх обов’язків;- інше особливе...Будь ласка, не розповсюджуйтета- громадянам України це може коштувати дуже дорого.