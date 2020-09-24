Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ol_zy написав:ну не знаю, если в Италию сейчас уже ездят бусы с пассажирами, то думаю и в Испанию можно, было бы желание.
"Было бы желание????" Ну-ну...
Думаю, не варто розповсюджувати невірну інформаціяю - цікаво, що саме за неї Вам поставили "+" люди, які ніколи в житті не були в Італії, я вже мовчу про Іспанію. Що насправді з Італією: Італія Режим тимчасового в’їзду Заборонено. Виняток для громадян України – власників посвідки на проживання в Італії, або тих, хто в’їжджає в Італію з території країн-членів ЄС та Шенгенської Угоди, Великої Британії, Андорри, Монако, Сан Марино та Ватикану (якщо такі громадяни проживали в зазначених країнах не менше 14 днів). В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в’їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії. Джерело: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=it Останнє оновлення 18.09.2020
Квас та не про Вас...
Іспанія: Режим тимчасового в’їзду Заборонено за винятком: -іноземців, які мають дозвіл на проживання в одній з країн-членів ЄС, Шенгенської простору, Андоррі, Монако, Ватикані або Сан-Марино, та які прямують до відповідної країни постійного проживання, що має бути документально підтверджено; - власників довготермінових віз, виданих однією з країн-членів ЄС або Шенгенського простору, які прямують до країни, яка видала відповідну візу; - медичних співробітників, у тому числі дослідників, або осіб, які доглядають за людьми похилого віку, для виконання своїх обов’язків; - інше особливе... https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=es Останнє оновлення 30.09.2020
Будь ласка, не розповсюджуйте неперевірену та неправдиву інформацію - громадянам України це може коштувати дуже дорого.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
это не так. по крайней мере, то что вижу я - практически все в масках даже в маршрутках, а в троллейбусах валидаторы бесконтактные устанавливают для оплаты за проезд. Понятно, что не во всех городах, но ситуация улучшается. При этом при оплате картой есть скидка.
stm написав:Вы как владелец бизнеса тоже мне легко объясните как списать денег с чужого счета, правда. Это же как 2 пальца, берешь и списываешь и говоришь банку который тебя в глаза не видел, мы руки пожали и договор у меня. Такая вот идентификация банков, давать списывать любой фирме без решения суда деньги их клиентов
Вы меня просто в тупик ставите - где вы этот весь бред отыскали? Вы же вроде как вроде "юрист"???
1. Я не владелец бизнеса - свою фирму закрыл еще до 2000 года. 2. Как это "списать деньги с чужого счета" - вы точно в Киеве живете? При аренде авто в странах Шенгена (не в Турции) клиент ОБЯЗАН предъявить: паспорт, водительское удостоверение и кредитную (!!!) карту, выданную на имя арендатора. Вот с этой карты и списываются все платежи прямо при клиенте: а) цена аренды авто на определенный срок, б) страховые платежи, если клиент пожелал оформить дополнительную страховку в) иногда - платеж или залог за бензин. г) залог за автомобиль - от 900 до 1400 евро.
Вот с этой кредитной карты - согласно Договору, который не все читают, еще могут списать плату за "услугу" - обычно в сумме 40 евро - за передачу полиции страны ваших данные о месте проживания/адресе. Для последующего сперва административного, а в случае неуплаты штрафа - уголовного преследования.
Это не списывание средств с чужого счета.
Цирк, это я - не юрист - должен рассказывать юристу... О, Боги... Вам точно платят зарплату?
Я вас еще разочарую: в США при аренде авто - и в большинстве случаев в Турции - нет никакого депозита. Подал свой паспорт, свое водительское удостоверение (Украина) и свою КРЕДИТНУЮ карту - получи авто. Какая хорошая эта ветка - просветительская...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.