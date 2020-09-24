RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 792793794795
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 00:02

  ol_zy написав:ну не знаю, если в Италию сейчас уже ездят бусы с пассажирами, то думаю и в Испанию можно, было бы желание.

"Было бы желание????" Ну-ну...

Думаю, не варто розповсюджувати невірну інформаціяю - цікаво, що саме за неї Вам поставили "+" люди, які ніколи в житті не були в Італії, я вже мовчу про Іспанію.
Що насправді з Італією:
Італія
Режим тимчасового в’їзду
Заборонено.
Виняток для громадян України – власників посвідки на проживання в Італії, або тих, хто в’їжджає в Італію з території країн-членів ЄС та Шенгенської Угоди, Великої Британії, Андорри, Монако, Сан Марино та Ватикану (якщо такі громадяни проживали в зазначених країнах не менше 14 днів). В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в’їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії.
Джерело:
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=it
Останнє оновлення 18.09.2020

Квас та не про Вас...

Іспанія:
Режим тимчасового в’їзду
Заборонено за винятком:
-іноземців, які мають дозвіл на проживання в одній з країн-членів ЄС, Шенгенської простору, Андоррі, Монако, Ватикані або Сан-Марино, та які прямують до відповідної країни постійного проживання, що має бути документально підтверджено;
- власників довготермінових віз, виданих однією з країн-членів ЄС або Шенгенського простору, які прямують до країни, яка видала відповідну візу;
- медичних співробітників, у тому числі дослідників, або осіб, які доглядають за людьми похилого віку, для виконання своїх обов’язків;
- інше особливе...
https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=es
Останнє оновлення 30.09.2020

Будь ласка, не розповсюджуйте неперевірену та неправдиву інформацію - громадянам України це може коштувати дуже дорого.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4880
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1777 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 00:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:на МАРШРУТКАХ, де всі без масок.

это не так. по крайней мере, то что вижу я - практически все в масках даже в маршрутках, а в троллейбусах валидаторы бесконтактные устанавливают для оплаты за проезд. Понятно, что не во всех городах, но ситуация улучшается. При этом при оплате картой есть скидка.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6231
З нами з: 20.01.15
Подякував: 389 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 00:20

  stm написав:Вы как владелец бизнеса тоже мне легко объясните как списать денег с чужого счета, правда. Это же как 2 пальца, берешь и списываешь :) и говоришь банку который тебя в глаза не видел, мы руки пожали и договор у меня. Такая вот идентификация банков, давать списывать любой фирме без решения суда деньги их клиентов :)


Вы меня просто в тупик ставите - где вы этот весь бред отыскали? Вы же вроде как вроде "юрист"???

1. Я не владелец бизнеса - свою фирму закрыл еще до 2000 года.
2. Как это "списать деньги с чужого счета" - вы точно в Киеве живете? При аренде авто в странах Шенгена (не в Турции) клиент ОБЯЗАН предъявить: паспорт, водительское удостоверение и кредитную (!!!) карту, выданную на имя арендатора. Вот с этой карты и списываются все платежи прямо при клиенте:
а) цена аренды авто на определенный срок,
б) страховые платежи, если клиент пожелал оформить дополнительную страховку
в) иногда - платеж или залог за бензин.
г) залог за автомобиль - от 900 до 1400 евро.

Вот с этой кредитной карты - согласно Договору, который не все читают, еще могут списать плату за "услугу" - обычно в сумме 40 евро - за передачу полиции страны ваших данные о месте проживания/адресе.
Для последующего сперва административного, а в случае неуплаты штрафа - уголовного преследования.

Это не списывание средств с чужого счета.

Цирк, это я - не юрист - должен рассказывать юристу...
О, Боги... Вам точно платят зарплату?

Я вас еще разочарую: в США при аренде авто - и в большинстве случаев в Турции - нет никакого депозита.
Подал свой паспорт, свое водительское удостоверение (Украина) и свою КРЕДИТНУЮ карту - получи авто.
Какая хорошая эта ветка - просветительская...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4880
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1777 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 792793794795
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 565, 566, 567
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5664 638381
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 23:46
Долярчик
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 12, 13, 14
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
138 3432
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 05:17
rjkz
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 121, 122, 123
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1228 148809
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 09:34
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.