Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ol_zy написав:ну не знаю, если в Италию сейчас уже ездят бусы с пассажирами, то думаю и в Испанию можно, было бы желание.
"Было бы желание????" Ну-ну...
Думаю, не варто розповсюджувати невірну інформаціяю - цікаво, що саме за неї Вам поставили "+" люди, які ніколи в житті не були в Італії, я вже мовчу про Іспанію. Що насправді з Італією: Італія Режим тимчасового в’їзду Заборонено. Виняток для громадян України – власників посвідки на проживання в Італії, або тих, хто в’їжджає в Італію з території країн-членів ЄС та Шенгенської Угоди, Великої Британії, Андорри, Монако, Сан Марино та Ватикану (якщо такі громадяни проживали в зазначених країнах не менше 14 днів). В окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів та за наявності аргументованих підстав, може бути дозволений в’їзд до країни осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з громадянами Італії. Джерело: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=it Останнє оновлення 18.09.2020
Квас та не про Вас...
Іспанія: Режим тимчасового в’їзду Заборонено за винятком: -іноземців, які мають дозвіл на проживання в одній з країн-членів ЄС, Шенгенської простору, Андоррі, Монако, Ватикані або Сан-Марино, та які прямують до відповідної країни постійного проживання, що має бути документально підтверджено; - власників довготермінових віз, виданих однією з країн-членів ЄС або Шенгенського простору, які прямують до країни, яка видала відповідну візу; - медичних співробітників, у тому числі дослідників, або осіб, які доглядають за людьми похилого віку, для виконання своїх обов’язків; - інше особливе... https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=es Останнє оновлення 30.09.2020
Будь ласка, не розповсюджуйте неперевірену та неправдиву інформацію - громадянам України це може коштувати дуже дорого.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
это не так. по крайней мере, то что вижу я - практически все в масках даже в маршрутках, а в троллейбусах валидаторы бесконтактные устанавливают для оплаты за проезд. Понятно, что не во всех городах, но ситуация улучшается. При этом при оплате картой есть скидка.
stm написав:Вы как владелец бизнеса тоже мне легко объясните как списать денег с чужого счета, правда. Это же как 2 пальца, берешь и списываешь и говоришь банку который тебя в глаза не видел, мы руки пожали и договор у меня. Такая вот идентификация банков, давать списывать любой фирме без решения суда деньги их клиентов
Вы меня просто в тупик ставите - где вы этот весь бред отыскали? Вы же вроде как вроде "юрист"???
1. Я не владелец бизнеса - свою фирму закрыл еще до 2000 года. 2. Как это "списать деньги с чужого счета"? При аренде авто в странах Шенгена (не в Турции) клиент ОБЯЗАН предъявить: паспорт, водительское удостоверение и кредитную (!!!) карту, выданную на имя арендатора. Вот с этой карты и списываются все платежи прямо при клиенте: а) цена аренды авто на определенный срок, б) страховые платежи, если клиент пожелал оформить дополнительную страховку; в) иногда - платеж или залог за бензин; г) залог за автомобиль - от 900 до 1400 евро. Никакие наличные НЕ принимаются - все списание средств идет с карты клиента, которая "подвязана к счету" клиента в банке.
Вот с этой кредитной карты - согласно Договору, который не все читают, еще могут списать плату за "услугу" - обычно в сумме 40 евро - за передачу полиции страны ваших данных о месте проживания/адресе. Для последующего сперва административного, а в случае неуплаты штрафа за нарушение Правил Дорожного движения - уголовного преследования.
Это не списывание средств с чужого счета.
Цирк, это я - не юрист - должен рассказывать юристу... О, Боги...
Я вас еще разочарую: в США при аренде авто - и в большинстве случаев в Турции - нет никакого депозита. Подал свой паспорт, свое водительское удостоверение (Украина) и свою КРЕДИТНУЮ карту - получи авто. Какая хорошая эта ветка - просветительская...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 жов, 2020 00:44, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
ol_zy написав:а нет разве офиса у прокатной конторы в аэропорту? Чтобы завтра поехали в аэропорт - машину сдали, вещи взяли и на самолет.
Конечно есть, но не у всех. В Турции часто прокатная контора принимает заказ на поставку авто в аэропорт, не имея там офис - встречают по прилету. А вообще Вы правильно написали: лучший вариант - заказывать/бронировать авто с поставкой в аэропорту - вышел - оформил - получил - поехал. Эх, были времена - сейчас никуда не полетишь и нигде не возьмешь авто напрокат... У меня авиабилеты во Францию на март 2021 - уже боюсь, что опять отменится...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 жов, 2020 00:52, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
это когда такое было? в 2013 в какой-то из дней между 8 и 30?
akurt написав:О 18-00 приятелі здали авто, яке брали в оренду, завтра відлітають в Україну у справах.
а нет разве офиса у прокатной конторы в аэропорту? Чтобы завтра поехали в аэропорт - машину сдали, вещи взяли и на самолет.
akurt написав:точно знаю що я, і всі українці в Туреччині розраховуються картками українських банків в гривнях і то просто чудово, бо транзакції ідуть за курсом світового обміну, а не за курсом купівлі-продажу валюти десь в кіоску на перехресті Наукової та Хуторівки...
не, не так. Это если карта в долларах и ей платить то по курсу МПС. А гривна лира там все настолько хитро, что вы даже и не поймете откуда они такой курс откопали, поэтому продвинутые украинцы меняют гривну на доллар (онлайн) и платят долларовыми картами и в Турции в том числе. Это только в Еврозоне нужно платить картами в Евро, а во всех остальных лучше долларовой картой платить, т.к. почти все банки Украины конвертят третьи валюты через доллар (моно одно время через Евро баловался, но вроде и он на доллар перешел)
Сам раньше - лет 5 назад и более - пользовался за границей только картами от ПУМБ - валютными - работали лучше всего. Особенно если карта в евро и платежи в евро. Однако - "нафига козе баян" - зачем за гривну покупать доллары по курсу продажи, чтобы занести их на карту валютную, чтобы ею расплачиваться за границей по курсу покупки местной валютой долларов или евро????? Это же абсурд. Это правильно, если карта в долларах и вы расплачиваетесь в США, если карта в евро и вы расплачиваетесь ею в еврозоне. Не во всех странах "ходят" доллары или евро... Имеете карту Привата или другого украинского банка в гривне - ею и расплачиваетесь в тех странах, где евро или доллар не есть национальной валютой - будь то Швеция, Польша или Турция - легко, просто, удобно - и еще удобнее - смартфоном...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 08 жов, 2020 01:02, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
stm написав:В расчете отсутствует залог без которого как бэ не дают авто даже в солнечной Анталии, ну да ладно
Отличное замечание! Отвечаю. Пункт проката - пункту проката рознь. Залог здесь был ноль долларов ноль центов ноль евро ноль евроцентов ноль гривен ноль копеек ноль лир ноль корушей. Хотя обычно берут так: от 100 евро до 400 евро.
Залог был 0. Диму Вы в глаза вообще не видели лично, но пожали руку владельцу автопроката что бы у Димы было 0 залога. Но владелец проката при штрафе на фирму из-за поворота Димы по двойной сплошной спокойно спишет с карты Димы потому что карта указанна в договоре. Я ничего не упустила из рассказа? ))))))) ПС: это совсем не существенно кстати но надо по Вашему особенно в США давать именно кредитовую карту и только иначе договор со мной хрен заключат вечер перестает быть томным, спасибо ))))
Востаннє редагувалось stm в Чет 08 жов, 2020 01:05, всього редагувалось 1 раз.