Додано: Чет 08 жов, 2020 00:20

stm написав: Вы как владелец бизнеса тоже мне легко объясните как списать денег с чужого счета, правда. Это же как 2 пальца, берешь и списываешь и говоришь банку который тебя в глаза не видел, мы руки пожали и договор у меня. Такая вот идентификация банков, давать списывать любой фирме без решения суда деньги их клиентов Вы как владелец бизнеса тоже мне легко объясните как списать денег с чужого счета, правда. Это же как 2 пальца, берешь и списываешьи говоришь банку который тебя в глаза не видел, мы руки пожали и договор у меня. Такая вот идентификация банков, давать списывать любой фирме без решения суда деньги их клиентов

нет никакого депозита.

Вы меня просто в тупик ставите - где вы этот весь бред отыскали? Вы же вроде как вроде "юрист"???1. Я не владелец бизнеса - свою фирму закрыл еще до 2000 года.2. Как это "списать деньги с чужого счета"? При аренде авто в странах Шенгена (не в Турции) клиент ОБЯЗАН предъявить: паспорт, водительское удостоверение и кредитную (!!!) карту, выданную на имя арендатора. Вот с этой карты и списываются все платежи прямо при клиенте:а) цена аренды авто на определенный срок,б) страховые платежи, если клиент пожелал оформить дополнительную страховку;в) иногда - платеж или залог за бензин;Никакие наличные НЕ принимаются - все списание средств идет с карты клиента, которая "подвязана к счету" клиента в банке.Вот- согласно Договору, который не все читают, еще могут списать плату за "услугу" - обычно в сумме 40 евро - за передачу полиции страны ваших данных о месте проживания/адресе.Для последующего сперва административного, а в случае неуплаты штрафа за нарушение Правил Дорожного движения - уголовного преследования.Цирк, это я - не юрист - должен рассказывать юристу...О, Боги...Я вас еще разочарую: в США при аренде авто - и в большинстве случаев в Турции -Подал свой паспорт, свое водительское удостоверение (Украина) и свою КРЕДИТНУЮ карту - получи авто.Какая хорошая эта ветка - просветительская...