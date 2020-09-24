akurt написав:

Он удивился, что к нему не было претензий при выезде.

Этот вопрос интересный и имеет разные варианты ответов, в зависимости от страны и ситуации:- мне в Украину 2 раза по почте приходили штрафы на приличную сумму из Италии - каждый раз было написано, что в случае неоплаты будет возбуждено дело - так и в Шенген не попадешь - все уплатил. Штраф был за 92 км в час там, где знак 70, и за въезд (протупил) в исторический замок (запрет был написан на итальянском языке).- обычно штрафы взыскивают при выезде в Украину из Шенгена.- теоретически штраф при выезде из Турции в Болгарию могут взыскать на границе. Лучше этого не иметь - вдруг попадешь на выезд поздно вечером или ночью.- позавчера выехал из Турции в Украину приятель - я проверил в инете - у него неоплаченный проезд по платному мосту в районе Бурсы (там очень дорогой проезд - 108 лир - примерно 400 гривен - но никто же не заставлял - поехал бы в объезд - те же 108 лир и потратил бы на бензин) и проезд по новой суперскоростной трассе Измир - Стамбул. Тоже никто не заставлял наслаждаться скоростью и безопасностью...Всего на сумму в 250 лир - почти 1000 грвиен. У него была на стекле "виньетка" проезда по платным дорогам - но на счету было всего 50 лир - они пошли на оплату проезда по скоростной трассе от Стамбула до Болгарии.Вот на сайте написано по номеру его авто, что если до 12 октября он не оплатит 250 лир, то штраф возрастет ровно в 5 раз (!!!).Я не знаю, как он поступит.Я думаю, претензий не было по одной из двух причин:- проезд по платным дорогам - услуга, которая не интересует пограничную службу. Это же не штраф дорожной полиции (общая база данных с Таможенной службой).- данные по проезду поступают с задержкой в 1-3 дня (так написано на сайте).Я бы на его месте уплатил -Проще, конечно, "отморозиться"... Но штраф никуда не денется и когда-то и как-то "аукнется"...