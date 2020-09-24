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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 08 жов, 2020 01:08
akurt написав:
Этот вопрос интересный и имеет разные варианты ответов, в зависимости от страны и ситуации:
- мне в Украину 2 раза по почте приходили штрафы на приличную сумму из Италии - каждый раз было написано, что в случае неоплаты будет возбуждено дело - так и в Шенген не попадешь - все уплатил. Штраф был за 92 км в час там, где знак 70, и за въезд (протупил) в исторический замок (запрет был написан на итальянском языке
).
- обычно штрафы взыскивают при выезде в Украину из Шенгена.
- теоретически штраф при выезде из Турции в Болгарию могут взыскать на границе. Лучше этого не иметь - вдруг попадешь на выезд поздно вечером или ночью.
- позавчера выехал из Турции в Украину приятель - я проверил в инете - у него неоплаченный проезд по платному мосту в районе Бурсы (там очень дорогой проезд - 108 лир - примерно 400 гривен - но никто же не заставлял - поехал бы в объезд - те же 108 лир и потратил бы на бензин) и проезд по новой суперскоростной трассе Измир - Стамбул. Тоже никто не заставлял наслаждаться скоростью и безопасностью...
Всего на сумму в 250 лир - почти 1000 грвиен. У него была на стекле "виньетка" проезда по платным дорогам - но на счету было всего 50 лир - они пошли на оплату проезда по скоростной трассе от Стамбула до Болгарии.
Вот на сайте написано по номеру его авто, что если до 12 октября он не оплатит 250 лир, то штраф возрастет ровно в 5 раз (!!!).
Я не знаю, как он поступит. Он удивился, что к нему не было претензий при выезде.
Я думаю, претензий не было по одной из двух причин:
- проезд по платным дорогам - услуга, которая не интересует пограничную службу. Это же не штраф дорожной полиции (общая база данных с Таможенной службой).
- данные по проезду поступают с задержкой в 1-3 дня (так написано на сайте).
Я бы на его месте уплатил - услуга оказана - её надо оплачивать.
Проще, конечно, "отморозиться"... Но штраф никуда не денется и когда-то и как-то "аукнется"...
Если честно, я еще не встречал историй, чтобы на таможне взыскивали штраф, думаю, что это не связанные вещи. Может быть судебное решение о запрете на выезд/въездд из-за неуплаты - это да, но не просто наличие штрафа, а именно судебного решения о запрете за неуплату штрафа. Скорее всего, потому и не спросили. И скорее всего, это касается внутренних граждан нарушителей, а не иностранцев. А иностранец приедет в след. раз на другой машине с другим номером, да еще и в паспорте будет другая фамилия, т.к. из-за транслитерации очередной ее исковеркают в третий раз...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Чет 08 жов, 2020 01:13
Если Вы не встречали историй - это НЕ значит, что их нет.
Погуглите рассказы наших украинцев, которых много много много раз "тормозили" на границе Польша-Украина за неуплату штрафов, в том числе НЕ в Польше. Ибо это - ЕС.
Их - историй - полно в интернете.
Я в октябре 2016 въехал в Италии в старинный замок - сразу выехал, поняв ошибку, но камера меня уже зафиксировала. "Письмо счастья" прямо из Италии во Львов пришло феврале следующего года - там оказывается считывают с камер замка данные 1 раз в год.
Текст письма простой и понятный - имя фамилия гражданство - адрес (он зафиксирован прокатной конторой) - вы нарушили то-то и то-то - предлагаем в такой-то срок зайти на сайт полиции Италии и оплатить штраф - уже забыл - кажется 80 евро - если не оплатите - дело на имя/фамилия/гражданство передаем в Уголовный суд такой то провинции Италии.
Так можно получить "бан" на посещение всех стран Шенгена... за 80 евро... и незнание итальянского языка... и законов...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 08 жов, 2020 01:21, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 01:18
stm написав:
Вы как владелец бизнеса тоже мне легко объясните как списать денег с чужого счета, правда. Это же как 2 пальца, берешь и списываешь
и говоришь банку который тебя в глаза не видел, мы руки пожали и договор у меня. Такая вот идентификация банков, давать списывать любой фирме без решения суда деньги их клиентов
запросто и даже с дебетки. Таким конторам как прокат и отель дают возможность совершать мото-платежи, т.е. они могут списать даже с заблокированной и даже с карты у которой вышел срок и ее аннулировали. И банк спишет с вашего действующего счета или натравит на вас своих коллекторов выбивать долг и вам придется с ним долго бодаться, чтобы доказать, что это списание было мошенническим. Такое, к сожалению, есть.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Чет 08 жов, 2020 01:25
akurt написав:
Будь ласка, не розповсюджуйте неперевірену та неправдиву інформацію - громадянам України це може коштувати дуже дорого.
это также и вас касается, я же не с потолка это взял - реально бусы ездят - подробностей не знаю - не интересно, но объявления есть. Если у товарища вилла за 400тыс, то как минимум у него и вид на жительство есть? А значит по вашим же словам ему то как раз и можно... Или он тупо на украинскую биометрику купил виллу и все?
И ничего эта информация никому стоить не будет - перезвонят перевозчику и уточнят на каих условиях могут поехать и он либо их возьмет либо скажет какие доки нужны для проезда.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Чет 08 жов, 2020 01:33
Ну и ездят бусы - и что - может попасть только человек с ВНЖ в Испании.
Самолеты летают в Великобританию - и что - полетите?
ВНЖ в Испании имеет специфику - на сколько я знаю - если человек не находится в стране более 6 месяцев - ВНЖ автоматически аннулируется...
Мне еще хочется посмотреть на владельца виллы в Испании за 400 000 евро, который бусиком выезжает из Киева к Гибралтару... (вилла в Марбелья).
Нет, этот сейчас в Украине - колотит не по-децки бабло на том, что наивные люди называют продукты"...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 08 жов, 2020 01:49, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Додано: Чет 08 жов, 2020 01:42
akurt написав:
Сам раньше - лет 5 назад и более - пользовался за границей только картами от ПУМБ - валютными - работали лучше всего. Особенно если карта в евро и платежи в евро.
Однако - "нафига козе баян"
- зачем за гривну покупать доллары по курсу продажи, чтобы занести их на карту валютную, чтобы ею расплачиваться за границей по курсу покупки местной валютой долларов или евро?????
Это же абсурд.
Это правильно, если карта в долларах и вы расплачиваетесь в США, если карта в евро и вы расплачиваетесь ею в еврозоне.
Не во всех странах "ходят" доллары или евро...
Имеете карту Привата или другого украинского банка в гривне
- ею и расплачиваетесь в тех странах, где евро или доллар не есть национальной валютой - будь то Швеция, Польша или Турция - легко, просто, удобно - и еще удобнее - смартфоном...
Если вы не понимаете как работает конвертация в укр. банках, то это не значит, что это абсурд, вы про двойную конвертацию слышали? Знаете что это такое DCC и почему приват по умолчанию запрещает такую оплату?
Какое отношение имеет что ходит в стране до того какой картой вы платите? Открою вам страшную тайну долларовой картой можно даже в вашем любимом АТБ платить, а там доллары не ходят...
не давайте таких жутких советов никому:
Имеете карту Привата или другого украинского банка в гривне - ею и расплачиваетесь в тех странах, где евро или доллар не есть национальной валютой - будь то Швеция, Польша или Турция - легко, просто, удобно - и еще удобнее - смартфоном.
Вам за такое спасибо не скажут... если вдруг оплатят долларовой картой и сравнят насколько попали (в разных банках по разному - курсы, комиссии - нет универсальных советов, для каждой валюты и банка есть масса своих нюансов)
А вы в курсе что иногда в терминале разных стран светится вопрос в грн оплатить или в местной валюте и, если ответить в грн, то вы еще больше попадете на курсах...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Чет 08 жов, 2020 01:51
akurt написав:Если Вы не встречали историй - это НЕ значит, что их нет.
Погуглите рассказы наших украинцев, которых много много много раз "тормозили" на границе Польша-Украина за неуплату штрафов, в том числе НЕ в Польше. Ибо это - ЕС.
Их - историй - полно в интернете.
Я в октябре 2016 въехал в Италии в старинный замок - сразу выехал, поняв ошибку, но камера меня уже зафиксировала. "Письмо счастья" прямо из Италии во Львов пришло феврале следующего года - там оказывается считывают с камер замка данные 1 раз в год.
Текст письма простой и понятный - имя фамилия гражданство - адрес (он зафиксирован прокатной конторой) - вы нарушили то-то и то-то - предлагаем в такой-то срок зайти на сайт полиции Италии и оплатить штраф - уже забыл - кажется 80 евро - если не оплатите - дело на имя/фамилия/гражданство передаем в Уголовный суд такой то провинции Италии.
Так можно получить "бан" на посещение всех стран Шенгена... за 80 евро... и незнание итальянского языка... и законов...
Так вас на таможне же должны были остановить и оштрафовать, как же вы до Львова добрались не оплатив штраф? Я как раз об этом и говорил, что штраф на таможне с вас не возьмут, а вот если будет судебное решение за неуплату, то тогда могут при следующем визите, но при условии, что машина будет та же и фамилия имя в паспорте совпадет. Да и то по паспорту может и не будут проверять, а только по машине.
Просьба к вам большая - прочитать вашу фразу (выделил) и использовать когда вы спорите со мной и с другими по поводу цен в Украине или прочих высказываний, которые идут в разрез с вашими. Именно это я вам уже не однократно писал ранее.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Чет 08 жов, 2020 01:57
akurt написав:
Ну и ездят бусы - и что - может попасть только человек с ВНЖ в Испании.
Самолеты летают в Великобританию - и что - полетите?
ВНЖ в Испании имеет специфику - на сколько я знаю - если человек не находится в стране более 6 месяцев - ВНЖ автоматически аннулируется...
Мне еще хочется посмотреть на владельца виллы в Испании за 400 000 евро, который бусиком выезжает из Киева к Гибралтару... (вилла в Марбелья).
Нет, этот сейчас в Украине - колотит не по-децки
бабло на том, что наивные люди называют продукты"
...
Если у меня будут доки, которые мне позволят полететь в ВБ, то полечу конечно. Теоретически я и в штаты могу сейчас полететь - виза есть - вроде ее достаточно для визита.
Недели 2 назад видел объявление туры в Париж по биометрическому паспорту проезжают границу без проблем гарантируют пересечение границы, если с паспортом проблем нет. Рейсы регулярные, т.е. явно возят, а значит и пассажиры есть. И отзывов, что развод и проехать нельзя не было.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Чет 08 жов, 2020 02:00
Если вы заработали гривну - то и тратье гривну с карты - банк Вам правильно все конвертирует и будет вам меньше хлопот.
В Турции и не только не раз попадал на то, о чем Вы пишете - на кассе возникает вопрос - НЕ ВСЕГДА - зависит от банка - владельца терминала - оплата в местной валюте, или в Евро/долларах.
Хотя карта в гривнах.
Если карта в гривнах - нужно выбирать МЕСТНУЮ валюту, а не евро/доллары, ибо потеряете...
В США в наши дни попадете ЛЕГКО, если только не будет промежуточной посадки в Европе/Великобритании.
То есть:
- Киев-Нью-Йорк - прямой рейс. И дальше по назначению.
- Киев-Стамбул-США (любой город) - БЕЗ ПРОБЛЕМ.
И НИКАК ИНАЧЕ.
Сейчас полно предложений из Анталии в США через Европу по смешным копеечным ценам - только кто же полетит???? Редкая птица...
А Туркиш Ейрлайнс держит цену гораздо выше - ибо знает "буржуинский секрет"...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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