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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 794795796797
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:12

  ol_zy написав:
  akurt написав:- гривня-долар була 22,5

это когда такое было? в 2013 в какой-то из дней между 8 и 30?

Акурт якщо бере курс 22,5 то хай вказує дату.
Тоді порахуємо вартість ліри, гривні та взнаєм здешевлення йогурта.
У 2013 ліра була ПА2$, а кінці 2014 ПА2$5
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:24

  flyman написав:
  ol_zy написав:
  akurt написав:- гривня-долар була 22,5

это когда такое было? в 2013 в какой-то из дней между 8 и 30?

Акурт якщо бере курс 22,5 то хай вказує дату.
Тоді порахуємо вартість ліри, гривні та взнаєм здешевлення йогурта.
У 2013 ліра була ПА2$, а кінці 2014 ПА2$5

Акурт (декілька рилів і рильш, що ховаються за цією обліківкою) - є найбільшим дезінформатором цього форуму.
Його мета - довести пересічним, різним гривенникам і копійчаникам, що Туреччина - це райський рай, що там течуть молочні ріки з кисільними берегами))) І деякі простаки клюють(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 794795796797
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