Акурт якщо бере курс 22,5 то хай вказує дату.
Тоді порахуємо вартість ліри, гривні та взнаєм здешевлення йогурта.
У 2013 ліра була ПА2$, а кінці 2014 ПА2$5
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:12
Акурт якщо бере курс 22,5 то хай вказує дату.
Тоді порахуємо вартість ліри, гривні та взнаєм здешевлення йогурта.
У 2013 ліра була ПА2$, а кінці 2014 ПА2$5
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:24
Акурт (декілька рилів і рильш, що ховаються за цією обліківкою) - є найбільшим дезінформатором цього форуму.
Його мета - довести пересічним, різним гривенникам і копійчаникам, що Туреччина - це райський рай, що там течуть молочні ріки з кисільними берегами))) І деякі простаки клюють(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|