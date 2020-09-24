Акурт якщо бере курс 22,5 то хай вказує дату.
Тоді порахуємо вартість ліри, гривні та взнаєм здешевлення йогурта.
У 2013 ліра була ПА2$, а кінці 2014 ПА2$5
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:12
Акурт якщо бере курс 22,5 то хай вказує дату.
Тоді порахуємо вартість ліри, гривні та взнаєм здешевлення йогурта.
У 2013 ліра була ПА2$, а кінці 2014 ПА2$5
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 08 жов, 2020 10:32
Совсем не проще, не вижу ничего сложного в пару кликов конвертануть грн в доллар и платить именно долларовой картой, того же привата, что успешно делал и в любимой вами турции и в нелюбимой вами Болгарии и в Египте и в Тунисе.
И не вижу ничего удобного чтобы платить лишние проценты за конвертацию банкам (у кого они в курс запрятаны, у кого-то явно прописаны)
Одно время грн от Альфы был хороший курс при оплате гривной, даже снятие в банкомате в Албании было выгоднее чем поменять наличку (доллары на их тугрики). Но в прошлом году Альфа дикие курсы выставила и грн картой стало совсем не удобнее платить.
Я в США летал в командировки, т.е. по работе (не путать с работой в США), если будет необходимость, то мне будет чем там заняться. Это для вас там практически все закрыто.
Естественно, что только прямым рейсом можно сейчас, но можно же. Первый раз я так и летал, второй раз дешевле было через Европу. И что интересно, в первый раз билет, например, Львов-Киев-Нью-Йорк был дешевле чем Киев-Нью-Йорк. Т.е. даже, если летите из Киева, то дешевле было купить из Львова, вот только не знаю пустили бы в Киеве, если бы вы не сели во Львове, но теоретически должны были бы.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:03
НЕ ПУСТИЛИ БЫ ВАС в Киеве, если Вы не летели из Львова - вы пропустили первый сегмент, билет полностью аннулирован. Таковы правила всех авиакомпаний.
Единственное, что могли бы сделать: на обратном (!!!) пути не явиться на рейс Киев-Львов.
Не путайте командировки или турпоездки за границу с жизнью за границей. Ясно, что при полете, например, во Францию (а туда и Вы, и я долго еще не полетим: за последнее сутки чуть ли не 19 000 заболевших) лучше иметь и карту в евро, и наличные - на всякий случай - евро - с ЖИЗНЬЮ ЗА ГРАНИЦЕЙ.
Если Вам - как мне - регулярно на карту украинского банка приходит гривна - от 18 000 до 25 000 - НЕТ НИКАКОГО смысла бегать что-то и как-то менять. Расплачивайтесь картой украинского банка везде везде везде и не имейте хлопот.
Кстати, очень хорошо работает сервис Привата "Перевод с карты на карту иностранного банка".
Да, комиссия Приватбанка 2% - но зато сразу получаешь - если нужно - наличную турецкую лиру в банкомате и без всяких комиссий. Очень редко, но пользуюсь.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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