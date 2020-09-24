Додано: Чет 08 жов, 2020 10:32

akurt написав: Если вы заработали гривну - то и проще и удобнее использовать гривну на карте. Если вы заработали гривну - то и проще и удобнее использовать гривну на карте.

akurt написав: В США в наши дни попадете ЛЕГКО, если только не будет промежуточной посадки в Европе/Великобритании/Канаде.

То есть:

- Киев-Нью-Йорк - прямой рейс. И дальше по назначению.

- Киев-Стамбул-США (любой город) - БЕЗ ПРОБЛЕМ.

И НИКАК ИНАЧЕ.



И еще хороший вариант: подумать, что вы хотите в эти дни в США - практически все закрыто, ничего не работает, самолеты внутренних линий летают полупустые.

Простые американцы сидят по домам и смотрят на падающие с неба денежные купюры...

Самая крутая вещь с падающим с неба баблом - совсем на Apple и не Tesla, а простая "Бостонская пивная компания" (SAM)... Вот ведь как мир поменялся... В США в наши дни попадете ЛЕГКО, если только не будет промежуточной посадки в Европе/Великобритании/Канаде.То есть:- Киев-Нью-Йорк - прямой рейс. И дальше по назначению.(любой город) - БЕЗ ПРОБЛЕМ.И НИКАК ИНАЧЕ.И еще хороший вариант: подумать, что вы хотите в эти дни в США - практически все закрыто, ничего не работает, самолеты внутренних линий летают полупустые.Простые американцы сидят по домам и смотрят на падающие с неба денежные купюры...Самая крутая вещь с падающим с неба баблом - совсем на Apple и не Tesla, а простая "Бостонская пивная компания" (SAM)... Вот ведь как мир поменялся...

Совсем не проще, не вижу ничего сложного в пару кликов конвертануть грн в доллар и платить именно долларовой картой, того же привата, что успешно делал и в любимой вами турции и в нелюбимой вами Болгарии и в Египте и в Тунисе.И не вижу ничего удобного чтобы платить лишние проценты за конвертацию банкам (у кого они в курс запрятаны, у кого-то явно прописаны)Одно время грн от Альфы был хороший курс при оплате гривной, даже снятие в банкомате в Албании было выгоднее чем поменять наличку (доллары на их тугрики). Но в прошлом году Альфа дикие курсы выставила и грн картой стало совсем не удобнее платить.Я в США летал в командировки, т.е. по работе (не путать с работой в США), если будет необходимость, то мне будет чем там заняться. Это для вас там практически все закрыто.Естественно, что только прямым рейсом можно сейчас, но можно же. Первый раз я так и летал, второй раз дешевле было через Европу. И что интересно, в первый раз билет, например, Львов-Киев-Нью-Йорк был дешевле чем Киев-Нью-Йорк. Т.е. даже, если летите из Киева, то дешевле было купить из Львова, вот только не знаю пустили бы в Киеве, если бы вы не сели во Львове, но теоретически должны были бы.