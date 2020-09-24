Додано: Чет 08 жов, 2020 15:24

vitaliy_berdinskikh написав: stm написав: Вы как владелец бизнеса тоже мне легко объясните как списать денег с чужого счета, правда. Это же как 2 пальца, берешь и списываешь и говоришь банку который тебя в глаза не видел, мы руки пожали и договор у меня. Такая вот идентификация банков, давать списывать любой фирме без решения суда деньги их клиентов Вы как владелец бизнеса тоже мне легко объясните как списать денег с чужого счета, правда. Это же как 2 пальца, берешь и списываешьи говоришь банку который тебя в глаза не видел, мы руки пожали и договор у меня. Такая вот идентификация банков, давать списывать любой фирме без решения суда деньги их клиентов

прикинь, оно так и работает, причем не только для прокатных фирм



для суда основанием является договор на аренду прикинь, оно так и работает, причем не только для прокатных фирмдля суда основанием является договор на аренду

Прикинь, работает так да не так. Даже мото платежи это 1) ввод 16 цифр карты и суммы 2) запрос пина от клиентаМото платежи не сохраняют полный номер карты сумма списания от фонаря не возможнаЕсли клиент снял подтверждение пином со своих платежей то о своей безопасности он нихрена не заботиться. Номер карты в договоре не прописан. Отели и автопроката блокируют сумму с вашей карты, опять же только после того как Вы лично ввели пин при оплате терминалом или cvv при оплате на сайте. Эти данные запрещено хранить поэтому владелец бизнеса не может опосля списать всё что ему вздумается основываясь на договоре который банк-эмитент карты в глаза не видел. Возможно двойное списание только когда 1) вы дали на согласие блокировки денег 2) приехав в отель вы расплатились этой же или другой картой не уточнив что блокировка средств уже была. Такие ситуации решаются звонком одним, по крайней мере у меня. Иногда забывают снять блок денег, так же один звонок и всё. Именно поэтому вам хрен чего дают в прокат без блокировки средств. Списание за аренду - проходит первой транзакцией. Блокировка - вторая транзакция. Обе при вас и обычно кто блюдет чистоту своих финансов с вводом своего пина. И третей транзакции опосля на любую сумму априори невозможно.