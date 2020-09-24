|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:03
ol_zy написав:
Т.е. даже, если летите из Киева, то дешевле было купить из Львова, вот только не знаю пустили бы в Киеве, если бы вы не сели во Львове, но теоретически должны были бы.
НЕ ПУСТИЛИ БЫ ВАС в Киеве, если Вы не летели из Львова - вы пропустили первый сегмент, билет полностью аннулирован. Таковы правила всех авиакомпаний (с некоторыми исключениями на рейсах внутри США
).
Единственное, что могли бы сделать: на обратном (!!!) пути не явиться на рейс Киев-Львов.
Не путайте командировки или турпоездки за границу с жизнью за границей. Ясно, что при полете, например, во Францию (а туда и Вы, и я долго еще не полетим: за последнее сутки чуть ли не 19 000 заболевших) лучше иметь и карту в евро, и наличные - на всякий случай - евро - с ЖИЗНЬЮ ЗА ГРАНИЦЕЙ.
Если Вам - как мне - регулярно на карту украинского банка приходит гривна - от 20 000 до 25 000 - НЕТ НИКАКОГО смысла бегать что-то и как-то менять. Расплачивайтесь картой украинского банка в гривнах везде везде везде
и не имейте хлопот. По крайней мере в Турции - именно так.
Кстати, очень хорошо работает сервис Привата "Перевод с карты на карту иностранного банка".
Да, комиссия Приватбанка 2% - но зато сразу получаешь - если нужно - наличную турецкую лиру в банкомате и без всяких комиссий. Очень редко, но пользуюсь.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4888
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1784 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:26
akurt написав:
В США в наши дни попадете ЛЕГКО, если только не будет промежуточной посадки в Европе/Великобритании/Канаде.
То есть:
- Киев-Нью-Йорк - прямой рейс. И дальше по назначению.
- Киев-Стамбул-США [u](любой город) - БЕЗ ПРОБЛЕМ[/u]
.
И НИКАК ИНАЧЕ.
И что интересно, в первый раз билет, например, Львов-Киев-Нью-Йорк был дешевле чем Киев-Нью-Йорк. Т.е. даже, если летите из Киева, то дешевле было купить из Львова, вот только не знаю пустили бы в Киеве, если бы вы не сели во Львове, но теоретически должны были бы.
1. Неправильно. Все зависит от штата (в некоторых самоизоляция на 14 дней). Сайт Дельты эйр в помощь - там расписано по штатам.
2. Если "единый билет" то не пустили бы так как есть правило "no show" - аннулируются все последующие сегменты перелета при неявке (бывают исключения по уважительной причине). Кстати не действует это правило на чартерах в Турцию - всегда можно договориться с оператором. Но договариваться надо обязательно - иначе тоже не пустят.
-
TUR
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 05.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 15:24
vitaliy_berdinskikh написав: stm написав:
Вы как владелец бизнеса тоже мне легко объясните как списать денег с чужого счета, правда. Это же как 2 пальца, берешь и списываешь
и говоришь банку который тебя в глаза не видел, мы руки пожали и договор у меня. Такая вот идентификация банков, давать списывать любой фирме без решения суда деньги их клиентов
прикинь, оно так и работает, причем не только для прокатных фирм
для суда основанием является договор на аренду
Прикинь, работает так да не так. Даже мото платежи это 1) ввод 16 цифр карты и суммы 2) запрос пина от клиента
Мото платежи не сохраняют полный номер карты сумма списания от фонаря не возможна
Если клиент снял подтверждение пином со своих платежей то о своей безопасности он нихрена не заботиться. Номер карты в договоре не прописан. Отели и автопроката блокируют сумму с вашей карты, опять же только после того как Вы лично ввели пин при оплате терминалом или cvv при оплате на сайте. Эти данные запрещено хранить поэтому владелец бизнеса не может опосля списать всё что ему вздумается основываясь на договоре который банк-эмитент карты в глаза не видел. Возможно двойное списание только когда 1) вы дали на согласие блокировки денег 2) приехав в отель вы расплатились этой же или другой картой не уточнив что блокировка средств уже была. Такие ситуации решаются звонком одним, по крайней мере у меня. Иногда забывают снять блок денег, так же один звонок и всё. Именно поэтому вам хрен чего дают в прокат без блокировки средств. Списание за аренду - проходит первой транзакцией. Блокировка - вторая транзакция. Обе при вас и обычно кто блюдет чистоту своих финансов с вводом своего пина. И третей транзакции опосля на любую сумму априори невозможно.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2581
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 455 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 15:29
stm написав:
Даже мото платежи это 1) ввод 16 цифр карты и суммы 2) запрос пина от клиента
Ахахха, запрос пина при МОТО, ну ты насмешил.
stm написав:
Мото платежи не сохраняют полный номер карты сумма списания от фонаря не возможна
Это уже дело того что проводит МОТО платежи - сохранил ли он их у себя номер или нет.
Но мы сейчас не про МОТО платежи говорим, а про авторизацию прокатной конторы на право списать деньги с карты. Впрочем это совершенно не тема данной ветки и как бы опять модератор не потёр все сообщения и не забанил как в прошлый раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1547
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:24
vitaliy_berdinskikh написав: stm написав:
Даже мото платежи это 1) ввод 16 цифр карты и суммы 2) запрос пина от клиента
Ахахха, запрос пина при МОТО, ну ты насмешил.
stm написав:
Мото платежи не сохраняют полный номер карты сумма списания от фонаря не возможна
Это уже дело того что проводит МОТО платежи - сохранил ли он их у себя номер или нет.
Но мы сейчас не про МОТО платежи говорим, а про авторизацию прокатной конторы на право списать деньги с карты. Впрочем это совершенно не тема данной ветки и как бы опять модератор не потёр все сообщения и не забанил как в прошлый раз.
Как у вас до сих пор деньги на картах при описанном ахаха, когда любая кофейня один раз авторизировав ваше кофе просто повторно авторизуется и списывает любой платеж и в любое время. Парадокс.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2581
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 455 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 18:52
stm написав:
Как у вас до сих пор деньги на картах при описанном ахаха
я не роздаю номер карты кому попала, в платежных системах есть механизм чарджбека, плюс сама регистрация как продавца - всё это не даёт любому желающему зарегистрироваться как фирма проката автомобилей и списывать деньги с любых карт с номера которых у них есть.
stm написав:
любая кофейня один раз авторизировав ваше кофе просто повторно авторизуется и списывает любой платеж и в любое время
Вот видишь, ты же знаешь что кофейни и фирмы проката могут такое делать. Но самозабвенно споришь, хотя наверняка у тебя есть подписка на sweet.tv, нетфликс или спотифай.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1547
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 367 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 жов, 2020 21:53
vitaliy_berdinskikh написав: stm написав:
Как у вас до сих пор деньги на картах при описанном ахаха
я не роздаю номер карты кому попала, в платежных системах есть механизм чарджбека, плюс сама регистрация как продавца - всё это не даёт любому желающему зарегистрироваться как фирма проката автомобилей и списывать деньги с любых карт с номера которых у них есть.
Вот видно нормального человека. Тем более на этой ветке пасется вор, который расхищал военные склады Украины во Львове и хвастается об этом. А администрация форума это покрывает.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3835
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:03
Этого больного на всю голову дагестанского-московско-белорусского специалиста не было какое-то время и форум был похож на форум.
Удивляешься, откуда в воспаленном мозгу могут рождаться удивительные глупости...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4888
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1784 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|140
|3732
|
Чет 08 жов, 2020 19:35
rjkz
|
|5676
|639889
|
Чет 08 жов, 2020 19:06
jump
|
|1228
|149001
|
|