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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 795796797798
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:27

  akurt написав:Типичный диалог двух дагов (типові мешканці Дагестану):
- Салам Алайкум
- Ваалайкум ассалам
- Че как ты ле?
- Альхамдулиллах, твоими молитвами. Ты как?
- Все ровно. ЛаднА давай еххал я ле. Тебе удучи. На тренировки еще успеть надА.
- Давай братуха саулики баркалики. На связИ!

(Це було раніше. Тепер дагестанець віщує на Фінансовому порталі України. Я так розумію, що справи у хлопа в місті Austin (TX) дуже дуже погані. Біситься).

Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:31

Нагадю пану Мизантропу, що тут гілка про нерухомість.
Оскільки пан не має жодного відношення до нерухомості за кордоном, то не варто вставляти свої "5 копійок".
Їх - "5 копійок" - вже і з обігу виключили...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 жов, 2020 10:03, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:36

  akurt написав:Що там - кокс б"є в голову?
Проспися - в місті Austin (TX) - глибока ніч.
На ранок встанеш та побредеш мацати руками накуплені як курка вошей ділянки землі під Остіном.
Це ж ти вночі так дбаєш, щоби форумчане вклалися в твої ділянки?
Не хочуть вони...

йогурт забродил :lol:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:44

Нагадаю кращому другові дагестаньско-білоруського телепня, що тут гілка про нерухомість.
Тому краще напиши, як там справи із продажем двушки у Києві - чому не продається - двушка така занедбана чи багато просиш? Скільки просиш? Що дають? Раптом продасться - гроші закопаєш під грушею в Кагарлицькому районі, чи кудись будеш вкладувати? Болгарія? Дагестан?
Може розумні форумчани - тут реально багато таких - щось порадять...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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