Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Типичный диалог двух дагов (типові мешканці Дагестану): - Салам Алайкум - Ваалайкум ассалам - Че как ты ле? - Альхамдулиллах, твоими молитвами. Ты как? - Все ровно. ЛаднА давай еххал я ле. Тебе удучи. На тренировки еще успеть надА. - Давай братуха саулики баркалики. На связИ!
(Це було раніше. Тепер дагестанець віщує на Фінансовому порталі України. Я так розумію, що справи у хлопа в місті Austin (TX) дуже дуже погані. Біситься).
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Нагадю пану Мизантропу, що тут гілка про нерухомість. Оскільки пан не має жодного відношення до нерухомості за кордоном, то не варто вставляти свої "5 копійок". Їх - "5 копійок" - вже і з обігу виключили...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 жов, 2020 10:03, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Що там - кокс б"є в голову? Проспися - в місті Austin (TX) - глибока ніч. На ранок встанеш та побредеш мацати руками накуплені як курка вошей ділянки землі під Остіном. Це ж ти вночі так дбаєш, щоби форумчане вклалися в твої ділянки? Не хочуть вони...
йогурт забродил
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Нагадаю кращому другові дагестаньско-білоруського телепня, що тут гілка про нерухомість. Тому краще напиши, як там справи із продажем двушки у Києві - чому не продається - двушка така занедбана чи багато просиш? Скільки просиш? Що дають? Раптом продасться - гроші закопаєш під грушею в Кагарлицькому районі, чи кудись будеш вкладувати? Болгарія? Дагестан? Може розумні форумчани - тут реально багато таких - щось порадять...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.