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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 08 жов, 2020 11:03
ol_zy написав:
Т.е. даже, если летите из Киева, то дешевле было купить из Львова, вот только не знаю пустили бы в Киеве, если бы вы не сели во Львове, но теоретически должны были бы.
НЕ ПУСТИЛИ БЫ ВАС в Киеве, если Вы не летели из Львова - вы пропустили первый сегмент, билет полностью аннулирован. Таковы правила всех авиакомпаний (с некоторыми исключениями на рейсах внутри США
).
Единственное, что могли бы сделать: на обратном (!!!) пути не явиться на рейс Киев-Львов.
Не путайте командировки или турпоездки за границу с жизнью за границей. Ясно, что при полете, например, во Францию (а туда и Вы, и я долго еще не полетим: за последнее сутки чуть ли не 19 000 заболевших) лучше иметь и карту в евро, и наличные - на всякий случай - евро - с ЖИЗНЬЮ ЗА ГРАНИЦЕЙ.
Если Вам - как мне - регулярно на карту украинского банка приходит гривна - от 20 000 до 25 000 - НЕТ НИКАКОГО смысла бегать что-то и как-то менять. Расплачивайтесь картой украинского банка в гривнах везде везде везде
и не имейте хлопот. По крайней мере в Турции - именно так.
Кстати, очень хорошо работает сервис Привата "Перевод с карты на карту иностранного банка".
Да, комиссия Приватбанка 2% - но зато сразу получаешь - если нужно - наличную турецкую лиру в банкомате и без всяких комиссий. Очень редко, но пользуюсь.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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akurt
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Додано: Чет 08 жов, 2020 12:26
akurt написав:
В США в наши дни попадете ЛЕГКО, если только не будет промежуточной посадки в Европе/Великобритании/Канаде.
То есть:
- Киев-Нью-Йорк - прямой рейс. И дальше по назначению.
- Киев-Стамбул-США [u](любой город) - БЕЗ ПРОБЛЕМ[/u]
.
И НИКАК ИНАЧЕ.
И что интересно, в первый раз билет, например, Львов-Киев-Нью-Йорк был дешевле чем Киев-Нью-Йорк. Т.е. даже, если летите из Киева, то дешевле было купить из Львова, вот только не знаю пустили бы в Киеве, если бы вы не сели во Львове, но теоретически должны были бы.
1. Неправильно. Все зависит от штата (в некоторых самоизоляция на 14 дней). Сайт Дельты эйр в помощь - там расписано по штатам.
2. Если "единый билет" то не пустили бы так как есть правило "no show" - аннулируются все последующие сегменты перелета при неявке (бывают исключения по уважительной причине). Кстати не действует это правило на чартерах в Турцию - всегда можно договориться с оператором. Но договариваться надо обязательно - иначе тоже не пустят.
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TUR
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Додано: Чет 08 жов, 2020 15:24
vitaliy_berdinskikh написав: stm написав:
Вы как владелец бизнеса тоже мне легко объясните как списать денег с чужого счета, правда. Это же как 2 пальца, берешь и списываешь
и говоришь банку который тебя в глаза не видел, мы руки пожали и договор у меня. Такая вот идентификация банков, давать списывать любой фирме без решения суда деньги их клиентов
прикинь, оно так и работает, причем не только для прокатных фирм
для суда основанием является договор на аренду
Прикинь, работает так да не так. Даже мото платежи это 1) ввод 16 цифр карты и суммы 2) запрос пина от клиента
Мото платежи не сохраняют полный номер карты сумма списания от фонаря не возможна
Если клиент снял подтверждение пином со своих платежей то о своей безопасности он нихрена не заботиться. Номер карты в договоре не прописан. Отели и автопроката блокируют сумму с вашей карты, опять же только после того как Вы лично ввели пин при оплате терминалом или cvv при оплате на сайте. Эти данные запрещено хранить поэтому владелец бизнеса не может опосля списать всё что ему вздумается основываясь на договоре который банк-эмитент карты в глаза не видел. Возможно двойное списание только когда 1) вы дали на согласие блокировки денег 2) приехав в отель вы расплатились этой же или другой картой не уточнив что блокировка средств уже была. Такие ситуации решаются звонком одним, по крайней мере у меня. Иногда забывают снять блок денег, так же один звонок и всё. Именно поэтому вам хрен чего дают в прокат без блокировки средств. Списание за аренду - проходит первой транзакцией. Блокировка - вторая транзакция. Обе при вас и обычно кто блюдет чистоту своих финансов с вводом своего пина. И третей транзакции опосля на любую сумму априори невозможно.
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stm
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Додано: Чет 08 жов, 2020 15:29
stm написав:
Даже мото платежи это 1) ввод 16 цифр карты и суммы 2) запрос пина от клиента
Ахахха, запрос пина при МОТО, ну ты насмешил.
stm написав:
Мото платежи не сохраняют полный номер карты сумма списания от фонаря не возможна
Это уже дело того что проводит МОТО платежи - сохранил ли он их у себя номер или нет.
Но мы сейчас не про МОТО платежи говорим, а про авторизацию прокатной конторы на право списать деньги с карты. Впрочем это совершенно не тема данной ветки и как бы опять модератор не потёр все сообщения и не забанил как в прошлый раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:24
vitaliy_berdinskikh написав: stm написав:
Даже мото платежи это 1) ввод 16 цифр карты и суммы 2) запрос пина от клиента
Ахахха, запрос пина при МОТО, ну ты насмешил.
stm написав:
Мото платежи не сохраняют полный номер карты сумма списания от фонаря не возможна
Это уже дело того что проводит МОТО платежи - сохранил ли он их у себя номер или нет.
Но мы сейчас не про МОТО платежи говорим, а про авторизацию прокатной конторы на право списать деньги с карты. Впрочем это совершенно не тема данной ветки и как бы опять модератор не потёр все сообщения и не забанил как в прошлый раз.
Как у вас до сих пор деньги на картах при описанном ахаха, когда любая кофейня один раз авторизировав ваше кофе просто повторно авторизуется и списывает любой платеж и в любое время. Парадокс.
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stm
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Додано: Чет 08 жов, 2020 18:52
stm написав:
Как у вас до сих пор деньги на картах при описанном ахаха
я не роздаю номер карты кому попала, в платежных системах есть механизм чарджбека, плюс сама регистрация как продавца - всё это не даёт любому желающему зарегистрироваться как фирма проката автомобилей и списывать деньги с любых карт с номера которых у них есть.
stm написав:
любая кофейня один раз авторизировав ваше кофе просто повторно авторизуется и списывает любой платеж и в любое время
Вот видишь, ты же знаешь что кофейни и фирмы проката могут такое делать. Но самозабвенно споришь, хотя наверняка у тебя есть подписка на sweet.tv, нетфликс или спотифай.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:56
День риэлтора. Анталия.
Топикстартеру везет на встречи с хорошими - и только с хорошими людьми.
Почему-то ан Финансовом портале Украины как-то все какие-то... дикие что-ли... или голодные... или ... промолчу.
Итак:
- на этой ветке и на других тоже уже более 1000 раз люди, которые НЕ УМЕЮТ разбираться в людях, написали что топикстартер - риэлор.
- один красавец дописался в конвудьсиях до того, что я по чётным дням риэлтор-мужчина, а по нечетным - риэлтор женщина.
Печально... Но и весело.
Итак, этот день по-настоящему оказался Днем риэлтора!
Впервые в жизни я познакомился на пляже Коньяалты с НАШИМ настоящим професиональным риэлтором и узнал от него все секреты тяжелой/лёгкой риэлторской жизни.
Скажу сразу что до сегодняшнего дня я не был знаком ни с одними "живым" риэлтором... Вот как бывает - настоящий день риэлтора!
Учитесь и вы - как сегодня учился я под легкий шум Средиземного моря.
Мой случайный знакомый припарковался на чудесной набережной Анталии рядом с моей машиной.
Я лежал под зонтиком прямо напротив авто и слушал аудиоплеер. Он сам подошел и спросил почти на украинском языке:
- А Вы с Украины?
- Да. Прикольно.
Мы плавали и болтали часа 2. О жизни риэлтора в основном.
- Стал он риэлтором в 2010 году - после того, как закрыл свой бизнес (я не спрашивал, какой). Но сказал, что закрыл как только понял, что "сын Янека все подгребает под себя".
- Работает в одной из 25 (!!!) риэлторских контор в городе (удалено). Сейчас работа риэлтора и заработки просто нищенские (удивление).
Я его сразу фактами: как же нищенские, когда 5% от сделки? Мне знакомые неа(...удалено) рассказывают, что бабло падает неба мешками!
Он сказал, что я - наивный и доверчивый и выложил такую арифметику:
- Вот смотрите: квартира однушка сейчас на вторичке скажем 30 000 долларов (областной центр). Мы имеем с этого 5%, то есть как бы 1500 долларов. НО! Эти 1500 долларов делятся сразу на 2 минимум риэлторских конторы. И полученные 750 делятся еще пополам!
- А это как?
- А вот как: есть клиент на однушку - я посмотрел свою базу данных - нет такой однушки - сразу звоню в другую риэлторскую контору и не одну. О! В одной - есть! Сразу риэлтор с риэлтором заключают Договор отсутствия обмана - то есть с заработанного - без "кидалова" - пополам. Такой Договор - обязателен! На заключишь - кинут и уже кидали!
- Ни фига себе. Риэлтор - риэлтора.... Круто!
- Идем далее: если сделка состоялась - и с клиента получили 1500 баксов - моя часть 750 баксов, но я ведь работаю от фирмы - надо ровно половину (!!!) отдать директору. Вот и заработал я всего 750/2=375 долларов.
- Прикольно... А у меня куча знакомых-злопыхателей рассказывают, что работа риэлтора это круче чем работа космонавта!
- Да! Были времена когда 5% были на фоне 100 000 долларов - пять тысяч баксов я ложил себе в карман. А сейчас разве это работа? Разве заработки?
- А куда вы вкладываете заработное?
(дальше будет)
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 09 жов, 2020 16:09, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:20
День риэлтора. Анталия.
Продолжение.
Так вот наш профессиональный риэлтор далее сказал: "Жизнь риэлтора и опасна и трудна!"
- До 2010 года я крупно влетел - думал, куда бы пристроить бабло о бизнеса и купил в начале (!!!) 2008 года сразу три квартиры. Расчет: перепродать и заработать. Купил по 1000 долларов квадрат - внезапно цена взлетела до 1300 долларов квадрат! Вот оно - счастье! Я для себя установил "планку": 1400 квадрат - и продаю! Тут грянул сентябрь 2008!
- И всеобщее помешательство прошло!
- Точно: 700! Ужас! Караул! Три квартиры! Убытки по 300 долларов на квадрате!
- И что дальше?
- Закрыл на 2 года - пусть стоят. Не фиксировать же убытки!
- Умно.
- Ага, умно. Через 2 года мне ОСББ выставляет гигантский счет - квартиры пустые без ремонта - кирпичные стены - но за воду платить надо, квартплату платить надо - выложите наличку, сэр!
- Ну да...
- Сделал очень очень бюджетный ремонт - для этого все же одну из трех квартир продал. Держу квартирантов.
- Классика жизни украинца: пассивный доход!
- Доход ооооочень пассивный: однушку сдаю за 6 000 гривен, а трешку за 8500 гривен.
- Что так дешево?
- Так ремонт минималистический, если вкинуть бабки, то однушку сдавал бы за 8000, а трешку за 14 000... И квартирант за 6000 более чем проблемный: уже 1 октября я ему ежедневно напоминаю, что надо будет 1 ноября заплатить 6000 - прошу начать откладывать... с прошлого месяца еще должен 1500...
- А каким путями в Анталию?
- Так я тут купил квартиру в 2013... "2+1" за 100 000 долларов.
- В 2013? Круто. Я начинаю себя чувствовать уже убогим - до этого в сентябре тут был парень из Херсона - купил в 2010, вы - в 2013, а я только в 2017...
- Ну вот так...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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