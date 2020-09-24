Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:56

День риэлтора. Анталия.



Топикстартеру везет на встречи с хорошими - и только с хорошими людьми.

Почему-то ан Финансовом портале Украины как-то все какие-то... дикие что-ли... или голодные... или ... промолчу.

Итак:

- на этой ветке и на других тоже уже более 1000 раз люди, которые НЕ УМЕЮТ разбираться в людях, написали что топикстартер - риэлор.

- один красавец дописался в конвудьсиях до того, что я по чётным дням риэлтор-мужчина, а по нечетным - риэлтор женщина.



Печально... Но и весело.

Итак, этот день по-настоящему оказался Днем риэлтора!

Впервые в жизни я познакомился на пляже Коньяалты с НАШИМ настоящим професиональным риэлтором и узнал от него все секреты тяжелой/лёгкой риэлторской жизни.

Скажу сразу что до сегодняшнего дня я не был знаком ни с одними "живым" риэлтором... Вот как бывает - настоящий день риэлтора!

Учитесь и вы - как сегодня учился я под легкий шум Средиземного моря.

Мой случайный знакомый припарковался на чудесной набережной Анталии рядом с моей машиной.

Я лежал под зонтиком прямо напротив авто и слушал аудиоплеер. Он сам подошел и спросил почти на украинском языке:

- А Вы с Украины?

- Да. Прикольно.

Мы плавали и болтали часа 2. О жизни риэлтора в основном.

- Стал он риэлтором в 2010 году - после того, как закрыл свой бизнес (я не спрашивал, какой). Но сказал, что закрыл как только понял, что "сын Янека все подгребает под себя".

- Работает в одной из 25 (!!!) риэлторских контор в городе (удалено). Сейчас работа риэлтора и заработки просто нищенские (удивление).

Я его сразу фактами: как же нищенские, когда 5% от сделки? Мне знакомые неа(...удалено) рассказывают, что бабло падает неба мешками!

Он сказал, что я - наивный и доверчивый и выложил такую арифметику:

- Вот смотрите: квартира однушка сейчас на вторичке скажем 30 000 долларов (областной центр). Мы имеем с этого 5%, то есть как бы 1500 долларов. НО! Эти 1500 долларов делятся сразу на 2 минимум риэлторских конторы. И полученные 750 делятся еще пополам!

- А это как?

- А вот как: есть клиент на однушку - я посмотрел свою базу данных - нет такой однушки - сразу звоню в другую риэлторскую контору и не одну. О! В одной - есть! Сразу риэлтор с риэлтором заключают Договор отсутствия обмана - то есть с заработанного - без "кидалова" - пополам. Такой Договор - обязателен! На заключишь - кинут и уже кидали!

- Ни фига себе. Риэлтор - риэлтора.... Круто!

- Идем далее: если сделка состоялась - и с клиента получили 1500 баксов - моя часть 750 баксов, но я ведь работаю от фирмы - надо ровно половину (!!!) отдать директору. Вот и заработал я всего 750/2=375 долларов.

- Прикольно... А у меня куча знакомых-злопыхателей рассказывают, что работа риэлтора это круче чем работа космонавта!

- Да! Были времена когда 5% были на фоне 100 000 долларов - пять тысяч баксов я ложил себе в карман. А сейчас разве это работа? Разве заработки?

- А куда вы вкладываете заработное?

(дальше будет)

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 09 жов, 2020 16:09, всього редагувалось 2 разів.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.