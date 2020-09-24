Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.©
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:22
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.©
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:51
В.В.Лобановский обычно добавлял к этой своей фразе:
"но оставляем его без внимания"
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:24
Сподіваюся, що знані хвахівці із купівлі закордонної нерухомості для себе, а не в оренду, доповідають форумчанам про власні досягнення, аналітичні огляди та висновки за темою гілки.
Сподіваюся, шо висновки та поради знаних хвахівців є цінними для форумчан.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|