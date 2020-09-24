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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 795796797798
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:22

  Yuri_T написав:любопытно мнение модератора.
когда некий топикстартер разбавляет обычный свой флуд двумя словами о недвижимости, это считается сообщением по теме и не подлежит удалению?

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.©
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:51

  Мизантрóп написав:
  Yuri_T написав:любопытно мнение модератора.
когда некий топикстартер разбавляет обычный свой флуд двумя словами о недвижимости, это считается сообщением по теме и не подлежит удалению?

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.©

В.В.Лобановский обычно добавлял к этой своей фразе:
"но оставляем его без внимания" :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:24

Сподіваюся, що знані хвахівці із купівлі закордонної нерухомості для себе, а не в оренду, доповідають форумчанам про власні досягнення, аналітичні огляди та висновки за темою гілки.
Сподіваюся, шо висновки та поради знаних хвахівців є цінними для форумчан.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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