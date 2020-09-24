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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 795796797798
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Сим-сим,откройся без логина)) Мне ж тов.Андропов подарил двушку,а в 1988 тов.Андропов частично разложился.Как так?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:52

Питання - скільки % від суми куплі-продажу беруть ріелтори в Туреччині?
Невже ніхто не може підказати?
Навіть наш пан Всезнай мовчить, як скумбрія на фотографії)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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