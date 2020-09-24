О ДОСТУПНОСТИ ВАШЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Украинские авиакомпании SkyUP и МАУ объявили о беспрецедентном шаге: на всю зиму 2020/2021 вводятся чартерные авиарейсы в Анталию.
Чем это хорошо для туристов:
- можно всю зиму отдыхать и наслаждаться хорошим климатом. Напомню: до 1 декабря на улице обычно +25.. +26, вода в море в декабре минимум +22. Половина дней декабря +25. Половина дней января-февраля +18. В январе-феврале минимальная температура моря +16. Днем - на плечах ветровка и на ногах джинсы. Возможность шопинга: например, сейчас в WAIKIKI джинсы по 26-30 лир (+-100 гривен, в таких же магазинах в Украине - 459 гривен.)
- в январе - марте сезон катания на лыжах в Анталии (в 40 км горнолыжный центр Saklikent - верхняя станция - 2 400 м над уровнем моря).
Чем это хорошо для собственников жилья в Анталии:
- прекрасная возможность почти даром добраться до своей недвижимости (за пару дней до вылета супер-распродажа свободных мест). В прошлом году приятели за 54 доллара летели в Украину в бизнес-классе.
- прекрасная возможность проведать родственников
В этом году зафиксирована минимальная цена за все годы чартеров - в 45 евро - на прямые рейсы в Украину.