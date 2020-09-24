Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Украинские авиакомпании SkyUP и МАУ объявили о беспрецедентном шаге: на всю зиму 2020/2021 вводятся чартерные авиарейсы в Анталию.
Чем это хорошо для туристов: - можно всю зиму отдыхать и наслаждаться хорошим климатом. Напомню: до 1 декабря на улице обычно +25.. +26, вода в море в декабре минимум +22. Половина дней декабря +25. Половина дней января-февраля +18. В январе-феврале минимальная температура моря +16. Днем - на плечах ветровка и на ногах джинсы. Возможность шопинга: например, сейчас в WAIKIKI джинсы по 26-30 лир (+-100 гривен, в таких же магазинах в Украине - 459 гривен.) - в январе - марте сезон катания на лыжах в Анталии (в 40 км горнолыжный центр Saklikent - верхняя станция - 2 400 м над уровнем моря).
Чем это хорошо для собственников жилья в Анталии: - прекрасная возможность почти даром добраться до своей недвижимости (за пару дней до вылета супер-распродажа свободных мест). В прошлом году приятели за 54 доллара летели в Украину в бизнес-классе. - прекрасная возможность проведать родственников В этом году зафиксирована минимальная цена за все годы чартеров - в 45 евро - на прямые рейсы в Украину.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 жов, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Открываю форум БЕЗ логина/пароля и только потому вижу неугомонного и заблокированного мною (список Внизу) красавца Мизантропа. Прочитал и ржал на весь пляж. Бог ты мой, не может продать свою двушку 1988 года - жить не за что - и спрашивает, что можно купить за границей. Да тут приплатят столько же только за то, что тут таких нет.
В доме внутри - дом из объявления - не был - но на территории Lion Homes был. Что не позволило мне поставить "пятерку" по пятибальной шкале: - дом расположен на шумной улице с интенсивным движением городского транспорта. Это здесь (красным цветом я показал): Синяя линия - улица с интесивным двжением. - на первом ("нулевом") этаже - супермаркет BIM - постоянно шум вроде как... - слегка зажат другими домами. Надо смотреть расположение конкретной квартиры, а то будете смотреть на красавицу с соседнего балкона.
Что хорошего: - дом реально новый и оборудованы квартиры застройщиком кондиционерами. - реально хорошо и сильно удивила парковка на территории комплекса - сделано и функционально, и красиво. - удачно расположенный плавательный бассейн. - отличная красивая территория комплекса. Просто пять баллов... - к морю пешком и недалеко, и не близко... Но если есть авто - то просто шикарно - выезжаешь с парковки направо - сразу отличная авторазвязка с шикарным ландшафтным дизайном - радует глаз - и ты уже на пляже. Примерно 2 км получится. Как вариант: сесть на автобус прямо возле дома проехать направо 3-4 остановки и конечная - пляж под соснами "Сарысу" (на пляже все бесплатно: стол, лавочки, мангалы, вода, пресный душ, туалеты, переодевалки).
По поводу цены: 380 000 лир на сегодня примерно 49 000 долларов. Тут уж форумчанам виднее, что они могут купить у себя готового с ремонтом, с бытовой техникой и частично с мебелью, с парковкой, тренажёрным залом и плавательным бассейном - за 49 000 долларов... Обратите внимание: справа вверху в объявлении -- "Sahibinden İlan" - объявление ОТ ВЛАДЕЛЬЦА - есть его имя, фамилия и номер телефона. То есть без посредников.
Регот слышно было аж в Кагарлыкском районе! Двушку мне тов.Андропов подарил не в 1988
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Главное не слушать "безхатченів", которые никогда в жизни не были за границей. Главная их задача - дезинформация форумчан по ЛЮБЫМ вопросам.
Пегасус всегда летает через ХАБ в Стамбуле. Базовый аэропорт - их два в Стамбуле - аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Основной аэропорт - новый - кажется второй по величине в мире - на европейской части, вблизи Черного моря. Второй аэропорт - на азиатской части Стамбула. У Пегасуса периодически невероятные цены на авиабилеты - до 25 сентября были авиабилеты по 17,5 доллара (!!!) в одну сторону из всех городов Украины в Стамбул. Между городами Турции - авиабилеты от 13 (!!!) долларов в одну сторону. В этом смысле выгодно брать авиабилеты ОТДЕЛЬНО на сегмент "Город Украины - Стамбул" и "Стамбул-город в Турции". Считаю, что большой приятностью для киевлян - новые рейсы SkyUp из Киева в турецкий город - в центре Турции - Kayseri - это областной центр с населением в 1,2 миллиона человек вблизи вулкана Эрджиес - самый динамично развивающийся горнолыжный курорт. До этого не было прямых рейсов или даже с пересадкой - из Киева. Киевляне летали до Анкары. Из Киева в Анталию на зимний период сейчас уже нет уж очень дешевых авиабилетов - более, чем по 155 долларов туда и обратно. Из других городов Украины рейсы Пегасуса на весь зимний период в Анталию или в Кайсери - были еще два-три дня (!!!) назад примерно по 105 долларов туда и обратно. Сейчас по 105 долларов туда и обратно из многих городов Украины в Стамбул. Из Стамбула в Анталию даже появились авиабилеты по 12 (ДВЕНАДЦАТЬ!!!) долларов в одну сторону.
Я все эти цены озвучивал - но флудеры бесятся не по-децки и вся ПОЛЕЗНАЯ для форумчан информация - влияющая на бюджет каждой семьи форумчан - тонет в горах мусора/ереси/дезинформации.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 жов, 2020 23:10, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:вылета распродажа свободных мест). В прошлом голу приятели за 54 доллара летели в Украину в бизнес-класс
Тут вже писали, що це фейк. Немає таких цін.
Билеты такие есть...не надо "киздеть",если не в курсе.Нужно ловить момент и быть немного в адеквате.Я лично в 2017 на 4 человек слетал за 415$ по маршруту Киев-Анкара-Даламан туда и Газипаша(Аланья)-Анкара-Киев обратно,то бишь по 103$ с человека(в обе стороны) по очень и очень "кривому" маршруту,который однозначно дороже накатанных направлений,так что не надо ля-ля...И это с двумя полноценными багажами по 20кг и 2 места с ручной кладью,а не с просто ручной кладью на всех,что естественно дешевле..На турецких(внутренних) рейсах,вообще по умолчанию в билете идет 15кг багажа включенного самого дешевого тарифа на человека +ручная кладь.Нужно уметь искать и планировать свой отпуск.
akurt написав:вылета распродажа свободных мест). В прошлом голу приятели за 54 доллара летели в Украину в бизнес-класс
Тут вже писали, що це фейк. Немає таких цін.
Билеты такие есть...не надо "киздеть",если не в курсе.Нужно ловить момент и быть немного в адеквате.Я лично в 2017 на 4 человек слетал за 415$ по маршруту Киев-Анкара-Даламан туда и Газипаша(Аланья)-Анкара-Киев обратно,то бишь по 103$ с человека(в обе стороны) по очень и очень "кривому" маршруту,который однозначно дороже накатанных направлений,так что не надо ля-ля...И это с двумя полноценными багажами по 20кг и 2 места с ручной кладью,а не с просто ручной кладью на всех,что естественно дешевле..На турецких(внутренних) рейсах,вообще по умолчанию в билете идет 15кг багажа включенного самого дешевого тарифа на человека +ручная кладь.Нужно уметь искать и планировать свой отпуск.
Поддерживаю, надо много и умело искать и экономить, что бы потом во Львове в кошерном магазине кусочек сала по 600грн/кг приобрести и обосрать цены в Украине. Только так ))) ПС: в Европе можно искать автобус по 1€ - шара ))) райанэйр выбрасывает по 9€, тайский лайанэйр 10$. Кто дешевле? )))
Вот чем мне нравится stm - человек беззлобный. Наивный - да. Для справки: - во Львове никогда не было сала по 600 гривен кг. На Привокзальном рынке одно время было сало "Винницкое" по 200 гривен кг. Взял - но разницы не почувствовал никакой; - сала кошерного не бывает принципиально. Проконсультируетесь в Хоральной синагоге Бродского, (Центральная синагога Киева) - юристу стыдно не знать: в Торе изложено, что свиное мясо нельзя есть иудеям (евреям). - с Италией, СВОЕЙ виллой на берегу моря (на самом деле тогда - до обмена на двушку в 60 кв. м. на правом берегу - сидела безвылазно на Позняках) и обзором цен в Калабрии она нас обманула (зачеркнуто: надо "развела") - а клятвенно обещала опубликовать на этой ветке... Все ждали... Интересно, купила авиабилеты по цене выше - всем рекомендует - покупайте! - хоть куда то? В Тай по 10 евро, например? Купили? Просветите, что купили... В Suvarnabhumi International airport за 10 евро реально классно из Киева! В Тае будете брать виллу? Летите? Когда? Под какую категорию лиц попадаете? З 1 липня 2020 року в’їзд до Таїланду дозволяється лише таким категоріям іноземних громадян: – особи на запрошення Прем’єр-міністра країни або урядовців, відповідальних за подолання наслідків надзвичайної ситуації (на спеціальних умовах, у тому числі без карантину); – дипломатичний та адміністративно-технічний склад іноземних дипмісій та міжнародних організацій, акредитованих в Таїланді, та члени їх сімей; – члени екіпажів суден, експедитори товарів першої необхідності (мають невідкладно повертатися відповідно до визначених дат, можуть не проходити карантин); – іноземці, що мають дійсну посвідку на проживання в Таїланді, або дозвіл на її отримання після прибуття; – іноземці, що мають дійсний дозвіл на працевлаштування в Таїланді, а також їх чоловік/дружина і діти. https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?location=th
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.