akurt написав:

Да тут приплатят столько же только за то, что тут таких нет.

clientage написав: я бы это взял

https://www.hurriyetemlak.com/antalya-k ... 0-36125389 я бы это взял

они могут купить у себя готового с ремонтом

Открываю форум БЕЗ логина/пароля и только потому вижу неугомонного и заблокированного мною (список Внизу) красавца Мизантропа. Прочитал и ржал на весь пляж.Бог ты мой, не может продать свою двушку 1988 года - жить не за что - и спрашивает, что можно купить за границей.В доме внутри - дом из объявления - не был - но на территориибыл.Что не позволило мне поставить "пятерку" по пятибальной шкале:- дом расположен на шумной улице с интенсивным движением городского транспорта. Это здесь (красным цветом я показал):Синяя линия - улица с интесивным двжением.- на первом ("нулевом") этаже - супермаркет BIM - постоянно шум вроде как...- слегка зажат другими домами. Надо смотреть расположение конкретной квартиры, а то будете смотреть на красавицу с соседнего балкона.Что хорошего:- дом реально новый и оборудованы квартиры застройщиком кондиционерами.- реально хорошо и сильно удивила парковка на территории комплекса - сделано и функционально, и красиво.- удачно расположенный плавательный бассейн.- отличная красивая территория комплекса. Просто пять баллов...- к морю пешком и недалеко, и не близко... Но если есть авто - то просто шикарно - выезжаешь с парковки направо - сразу отличная авторазвязка с шикарным ландшафтным дизайном - радует глаз - и ты уже на пляже. Примерно 2 км получится. Как вариант: сесть на автобус прямо возле дома проехать направо 3-4 остановки и конечная - пляж под соснами "Сарысу" (на пляже все бесплатно: стол, лавочки, мангалы, вода, пресный душ, туалеты, переодевалки).По поводу цены:Тут уж форумчанам виднее, что, с бытовой техникой и частично с мебелью, с парковкой, тренажёрным залом и плавательным бассейном - за 49 000 долларов...Обратите внимание: справа вверху в объявлении -- "Sahibinden İlan" - объявление ОТ ВЛАДЕЛЬЦА - есть его имя, фамилия и номер телефона. То есть без посредников.