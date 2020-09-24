Если по Каспию, то лучше Махачкалы места не найти. Зачем тебе Иран?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 жов, 2020 07:40
Если по Каспию, то лучше Махачкалы места не найти. Зачем тебе Иран?
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
Додано: Нед 11 жов, 2020 07:43
В Московію не хочу, ні!
Іран - вельми недооцінена нерухомість . І йогурт геть дешевий!
Акурт, як професійний ріелтор, мусить це підтвердити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 11 жов, 2020 07:58
Он вор, а не риелтор. Самый обычный вор.
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
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