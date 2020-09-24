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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 796797798799
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 07:40

  Frant написав:akurt
Що можете сказати про купівлю нерухомості для себе в Ірані?

На березі славетного Каспійського моря?

Чи ближче до Африки, щоб спекотніше було влітку?

Если по Каспию, то лучше Махачкалы места не найти. Зачем тебе Иран?


Зображення
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 07:43

  Понаехал написав:
  Frant написав:akurt
Що можете сказати про купівлю нерухомості для себе в Ірані?

На березі славетного Каспійського моря?

Чи ближче до Африки, щоб спекотніше було влітку?

Если по Каспию, то лучше Махачкалы места не найти. Зачем тебе Иран?



В Московію не хочу, ні!

Іран - вельми недооцінена нерухомість . І йогурт геть дешевий!
Акурт, як професійний ріелтор, мусить це підтвердити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 07:58

  Frant написав:В Московію не хочу, ні!

Іран - вельми недооцінена нерухомість . І йогурт геть дешевий!
Акурт, як професійний ріелтор, мусить це підтвердити.

Он вор, а не риелтор. Самый обычный вор.
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
Понаехал
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  #<1 ... 796797798799
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