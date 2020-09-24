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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 796797798799>
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:04

О ДОСТУПНОСТИ ВАШЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Украинские авиакомпании SkyUP и МАУ объявили о беспрецедентном шаге: на всю зиму 2020/2021 вводятся чартерные авиарейсы в Анталию.

Чем это хорошо для туристов:
- можно всю зиму отдыхать и наслаждаться хорошим климатом. Напомню: до 1 декабря на улице обычно +25.. +26, вода в море в декабре минимум +22. Половина дней декабря +25. Половина дней января-февраля +18. В январе-феврале минимальная температура моря +16. Днем - на плечах ветровка и на ногах джинсы. Возможность шопинга: например, сейчас в WAIKIKI джинсы по 26-30 лир (+-100 гривен, в таких же магазинах в Украине - 459 гривен.)
- в январе - марте сезон катания на лыжах в Анталии (в 40 км горнолыжный центр Saklikent - верхняя станция - 2 400 м над уровнем моря).

Чем это хорошо для собственников жилья в Анталии:
- прекрасная возможность почти даром добраться до своей недвижимости (за пару дней до вылета супер-распродажа свободных мест). В прошлом году приятели за 54 доллара летели в Украину в бизнес-классе.
- прекрасная возможность проведать родственников
В этом году зафиксирована минимальная цена за все годы чартеров - в 45 евро - на прямые рейсы в Украину.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 жов, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:10

  akurt написав:Открываю форум БЕЗ логина/пароля и только потому вижу неугомонного и заблокированного мною (список Внизу) красавца Мизантропа. Прочитал и ржал на весь пляж.
Бог ты мой, не может продать свою двушку 1988 года - жить не за что - и спрашивает, что можно купить за границей.
Да тут приплатят столько же только за то, что тут таких нет.

  clientage написав: я бы это взял
https://www.hurriyetemlak.com/antalya-k ... 0-36125389

В доме внутри - дом из объявления - не был - но на территории Lion Homes был.
Что не позволило мне поставить "пятерку" по пятибальной шкале:
- дом расположен на шумной улице с интенсивным движением городского транспорта. Это здесь (красным цветом я показал):
Зображення
Синяя линия - улица с интесивным двжением.
- на первом ("нулевом") этаже - супермаркет BIM - постоянно шум вроде как...
- слегка зажат другими домами. Надо смотреть расположение конкретной квартиры, а то будете смотреть на красавицу с соседнего балкона.

Что хорошего:
- дом реально новый и оборудованы квартиры застройщиком кондиционерами.
- реально хорошо и сильно удивила парковка на территории комплекса - сделано и функционально, и красиво.
- удачно расположенный плавательный бассейн.
- отличная красивая территория комплекса. Просто пять баллов...
- к морю пешком и недалеко, и не близко... Но если есть авто - то просто шикарно - выезжаешь с парковки направо - сразу отличная авторазвязка с шикарным ландшафтным дизайном - радует глаз - и ты уже на пляже. Примерно 2 км получится. Как вариант: сесть на автобус прямо возле дома проехать направо 3-4 остановки и конечная - пляж под соснами "Сарысу" (на пляже все бесплатно: стол, лавочки, мангалы, вода, пресный душ, туалеты, переодевалки).

По поводу цены: 380 000 лир на сегодня примерно 49 000 долларов.
Тут уж форумчанам виднее, что они могут купить у себя готового с ремонтом, с бытовой техникой и частично с мебелью, с парковкой, тренажёрным залом и плавательным бассейном - за 49 000 долларов...
Обратите внимание: справа вверху в объявлении -- "Sahibinden İlan" - объявление ОТ ВЛАДЕЛЬЦА - есть его имя, фамилия и номер телефона. То есть без посредников.

Регот слышно было аж в Кагарлыкском районе! Двушку мне тов.Андропов подарил не в 1988
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:36

  akurt написав:вылета распродажа свободных мест). В прошлом голу приятели за 54 доллара летели в Украину в бизнес-класс

Тут вже писали, що це фейк.
Немає таких цін.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:26

  Frant написав:
  akurt написав:вылета распродажа свободных мест). В прошлом голу приятели за 54 доллара летели в Украину в бизнес-класс

Тут вже писали, що це фейк.
Немає таких цін.
учетка забыла,что чартер дороже пегасуса https://www.facebook.com/groups/5667861 ... 8/?app=fbl
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Тут вже писали, що це фейк.
Немає таких цін.
Не в бизнесе есть - у Пегасуса. Единственное но - Пегасус в Анталью не летает(прямыми рейсами, только с пересадкой), а так долететь до Стамбула, Анкары за полтинник вполне реально.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 22:33

Главное не слушать "пару оголтелых красавцев", которые никогда в жизни не были за границей.
Главная их задача - дезинформация форумчан по ЛЮБЫМ вопросам.

У Пегасуса периодически невероятные цены на авиабилеты - до 25 сентября были авиабилеты по 17,5 доллара (!!!) в одну сторону из всех городов Украины в Стамбул.
Между городами Турции - авиабилеты и сейчас в эти дни без всяких акций от 12 (!!!) долларов в одну сторону.
В этом смысле выгодно брать авиабилеты ОТДЕЛЬНО на сегмент "Город Украины - Стамбул" и "Стамбул-город в Турции".
Считаю, что большой приятностью для киевлян - новые рейсы SkyUp из Киева в турецкий город - в центре Турции - Kayseri - это областной центр с населением в 1,2 миллиона человек вблизи вулкана Эрджиес - самый динамично развивающийся горнолыжный курорт.
Что интересно, как только объявили о таких авиарейсах - в Кайсери повысились цены на отели.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 жов, 2020 06:16, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:06

  Frant написав:
  akurt написав:вылета распродажа свободных мест). В прошлом голу приятели за 54 доллара летели в Украину в бизнес-класс

Тут вже писали, що це фейк.
Немає таких цін.

Билеты такие есть...не надо "киздеть",если не в курсе.Нужно ловить момент и быть немного в адеквате.Я лично в 2017 на 4 человек слетал за 415$ по маршруту Киев-Анкара-Даламан туда и Газипаша(Аланья)-Анкара-Киев обратно,то бишь по 103$ с человека(в обе стороны) по очень и очень "кривому" маршруту,который однозначно дороже накатанных направлений,так что не надо ля-ля...И это с двумя полноценными багажами по 20кг и 2 места с ручной кладью,а не с просто ручной кладью на всех,что естественно дешевле..На турецких(внутренних) рейсах,вообще по умолчанию в билете идет 15кг багажа включенного самого дешевого тарифа на человека +ручная кладь.Нужно уметь искать и планировать свой отпуск.
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:32

  osafly написав:
  Frant написав:
  akurt написав:вылета распродажа свободных мест). В прошлом голу приятели за 54 доллара летели в Украину в бизнес-класс

Тут вже писали, що це фейк.
Немає таких цін.

Билеты такие есть...не надо "киздеть",если не в курсе.Нужно ловить момент и быть немного в адеквате.Я лично в 2017 на 4 человек слетал за 415$ по маршруту Киев-Анкара-Даламан туда и Газипаша(Аланья)-Анкара-Киев обратно,то бишь по 103$ с человека(в обе стороны) по очень и очень "кривому" маршруту,который однозначно дороже накатанных направлений,так что не надо ля-ля...И это с двумя полноценными багажами по 20кг и 2 места с ручной кладью,а не с просто ручной кладью на всех,что естественно дешевле..На турецких(внутренних) рейсах,вообще по умолчанию в билете идет 15кг багажа включенного самого дешевого тарифа на человека +ручная кладь.Нужно уметь искать и планировать свой отпуск.

Поддерживаю, надо много и умело искать и экономить, что бы потом во Львове в кошерном магазине кусочек сала по 600грн/кг приобрести и обосрать цены в Украине. Только так )))
ПС: в Европе можно искать автобус по 1€ - шара ))) райанэйр выбрасывает по 9€, тайский лайанэйр 10$. Кто дешевле? )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:52

Вот, osafly, учитесь у опытных людей - чел работает юристом в Киеве.
Купите тогда дешево и авиабилеты в Таиланд (закрыт въезд для иностранцев) по 10 евро и автобусные по 1 евро (закрыт въезд почти во все страны Европы для украинцев) по 1 евро.
И будет вам счастье с куском кошерного сала (не бывает такого в природе) во Львове.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 жов, 2020 09:01, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

пупермодератор Акурт,вам там неловко не в аренде?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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