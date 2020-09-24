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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 796797798799
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:54

Курортна нерухомість в Ірані.
Супер пупер, і недорого.
І гірськолижні курорти є!


https://elephant-travel.com.ua/kurorti_iran
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Дядьку Франт, Iран теж чудова iсламiська держава,там тепло й лижи йе,але там мало безволосих
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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