Супер пупер, і недорого.
І гірськолижні курорти є!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 жов, 2020 12:54
Курортна нерухомість в Ірані.
Супер пупер, і недорого.
І гірськолижні курорти є!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 11 жов, 2020 12:58
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Дядьку Франт, Iран теж чудова iсламiська держава,там тепло й лижи йе,але там мало безволосих
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
|