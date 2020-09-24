Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Украинские авиакомпании SkyUP и МАУ объявили о беспрецедентном шаге: на всю зиму 2020/2021 вводятся чартерные авиарейсы в Анталию.
Чем это хорошо для туристов: - можно всю зиму отдыхать и наслаждаться хорошим климатом. Напомню: до 1 декабря на улице обычно +25.. +26, вода в море в декабре минимум +22. Половина дней декабря +25. Половина дней января-февраля +18. В январе-феврале минимальная температура моря +16. Днем - на плечах ветровка и на ногах джинсы. Возможность шопинга: например, сейчас в WAIKIKI джинсы по 26-30 лир (+-100 гривен, в таких же магазинах в Украине - 459 гривен.) - в январе - марте сезон катания на лыжах в Анталии (в 40 км горнолыжный центр Saklikent - верхняя станция - 2 400 м над уровнем моря).
Чем это хорошо для собственников жилья в Анталии: - прекрасная возможность почти даром добраться до своей недвижимости (за пару дней до вылета супер-распродажа свободных мест). В прошлом году приятели за 54 доллара летели в Украину в бизнес-классе. - прекрасная возможность проведать родственников В этом году зафиксирована минимальная цена за все годы чартеров - в 45 евро - на прямые рейсы в Украину.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 жов, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Открываю форум БЕЗ логина/пароля и только потому вижу неугомонного и заблокированного мною (список Внизу) красавца Мизантропа. Прочитал и ржал на весь пляж. Бог ты мой, не может продать свою двушку 1988 года - жить не за что - и спрашивает, что можно купить за границей. Да тут приплатят столько же только за то, что тут таких нет.
В доме внутри - дом из объявления - не был - но на территории Lion Homes был. Что не позволило мне поставить "пятерку" по пятибальной шкале: - дом расположен на шумной улице с интенсивным движением городского транспорта. Это здесь (красным цветом я показал): Синяя линия - улица с интесивным двжением. - на первом ("нулевом") этаже - супермаркет BIM - постоянно шум вроде как... - слегка зажат другими домами. Надо смотреть расположение конкретной квартиры, а то будете смотреть на красавицу с соседнего балкона.
Что хорошего: - дом реально новый и оборудованы квартиры застройщиком кондиционерами. - реально хорошо и сильно удивила парковка на территории комплекса - сделано и функционально, и красиво. - удачно расположенный плавательный бассейн. - отличная красивая территория комплекса. Просто пять баллов... - к морю пешком и недалеко, и не близко... Но если есть авто - то просто шикарно - выезжаешь с парковки направо - сразу отличная авторазвязка с шикарным ландшафтным дизайном - радует глаз - и ты уже на пляже. Примерно 2 км получится. Как вариант: сесть на автобус прямо возле дома проехать направо 3-4 остановки и конечная - пляж под соснами "Сарысу" (на пляже все бесплатно: стол, лавочки, мангалы, вода, пресный душ, туалеты, переодевалки).
По поводу цены: 380 000 лир на сегодня примерно 49 000 долларов. Тут уж форумчанам виднее, что они могут купить у себя готового с ремонтом, с бытовой техникой и частично с мебелью, с парковкой, тренажёрным залом и плавательным бассейном - за 49 000 долларов... Обратите внимание: справа вверху в объявлении -- "Sahibinden İlan" - объявление ОТ ВЛАДЕЛЬЦА - есть его имя, фамилия и номер телефона. То есть без посредников.
Регот слышно было аж в Кагарлыкском районе! Двушку мне тов.Андропов подарил не в 1988
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Главное не слушать "пару оголтелых красавцев", которые никогда в жизни не были за границей. Главная их задача - дезинформация форумчан по ЛЮБЫМ вопросам.
У Пегасуса периодически невероятные цены на авиабилеты - до 25 сентября были авиабилеты по 17,5 доллара (!!!) в одну сторону из всех городов Украины в Стамбул. Между городами Турции - авиабилеты и сейчас в эти дни без всяких акций от 12 (!!!) долларов в одну сторону. В этом смысле выгодно брать авиабилеты ОТДЕЛЬНО на сегмент "Город Украины - Стамбул" и "Стамбул-город в Турции". Считаю, что большой приятностью для киевлян - новые рейсы SkyUp из Киева в турецкий город - в центре Турции - Kayseri - это областной центр с населением в 1,2 миллиона человек вблизи вулкана Эрджиес - самый динамично развивающийся горнолыжный курорт. Что интересно, как только объявили о таких авиарейсах - в Кайсери повысились цены на отели.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 жов, 2020 06:16, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:вылета распродажа свободных мест). В прошлом голу приятели за 54 доллара летели в Украину в бизнес-класс
Тут вже писали, що це фейк. Немає таких цін.
Билеты такие есть...не надо "киздеть",если не в курсе.Нужно ловить момент и быть немного в адеквате.Я лично в 2017 на 4 человек слетал за 415$ по маршруту Киев-Анкара-Даламан туда и Газипаша(Аланья)-Анкара-Киев обратно,то бишь по 103$ с человека(в обе стороны) по очень и очень "кривому" маршруту,который однозначно дороже накатанных направлений,так что не надо ля-ля...И это с двумя полноценными багажами по 20кг и 2 места с ручной кладью,а не с просто ручной кладью на всех,что естественно дешевле..На турецких(внутренних) рейсах,вообще по умолчанию в билете идет 15кг багажа включенного самого дешевого тарифа на человека +ручная кладь.Нужно уметь искать и планировать свой отпуск.
akurt написав:вылета распродажа свободных мест). В прошлом голу приятели за 54 доллара летели в Украину в бизнес-класс
Тут вже писали, що це фейк. Немає таких цін.
Билеты такие есть...не надо "киздеть",если не в курсе.Нужно ловить момент и быть немного в адеквате.Я лично в 2017 на 4 человек слетал за 415$ по маршруту Киев-Анкара-Даламан туда и Газипаша(Аланья)-Анкара-Киев обратно,то бишь по 103$ с человека(в обе стороны) по очень и очень "кривому" маршруту,который однозначно дороже накатанных направлений,так что не надо ля-ля...И это с двумя полноценными багажами по 20кг и 2 места с ручной кладью,а не с просто ручной кладью на всех,что естественно дешевле..На турецких(внутренних) рейсах,вообще по умолчанию в билете идет 15кг багажа включенного самого дешевого тарифа на человека +ручная кладь.Нужно уметь искать и планировать свой отпуск.
Поддерживаю, надо много и умело искать и экономить, что бы потом во Львове в кошерном магазине кусочек сала по 600грн/кг приобрести и обосрать цены в Украине. Только так ))) ПС: в Европе можно искать автобус по 1€ - шара ))) райанэйр выбрасывает по 9€, тайский лайанэйр 10$. Кто дешевле? )))
Вот, osafly, учитесь у опытных людей - чел работает юристом в Киеве. Купите тогда дешево и авиабилеты в Таиланд (закрыт въезд для иностранцев) по 10 евро и автобусные по 1 евро (закрыт въезд почти во все страны Европы для украинцев) по 1 евро. И будет вам счастье с куском кошерного сала (не бывает такого в природе) во Львове.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 жов, 2020 09:01, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
stm написав:Поддерживаю, надо много и умело искать и экономить, что бы потом во Львове в кошерном магазине кусочек сала по 600грн/кг приобрести и обосрать цены в Украине. Только так ))) ПС: в Европе можно искать автобус по 1€ - шара ))) райанэйр выбрасывает по 9€, тайский лайанэйр 10$. Кто дешевле? )))
Stm,я конечно извиняюсь,но Вы себя хорошо чувствуете??Мелете такое,что меня берут большие сомнения,по поводу Вашей адекватности.Сало,обосрать...причем тут это все,что у Вас в голове творится???Вы сами хоть путешествовали самостоятельно,дальше отеля в Турции или Египте.Ох уж эти теоретики-фантазеры...Один пишет таких дешевых цен не бывает,другая пишет все дешево и LionAir в Тае дешево...Да не дешево,доступно...Но не так уж и дешево даже в Азии...хотя по сравнению с Украиной-конечно дешево..Итак....Билеты на автобус по 1Э...да,есть..Фликс бас,и это единственно с чем могу согласиться,где с Вас не будут брать никаких доплат,но...путешествовать придется с конца января по начало апреля,именно в это время и устраиваются сезонные распродажи билетов по таким вот ценам,на весьма хочу заметить значительные растояния.. Дальше-Рэнэйр говорите дешево.Хрена с два,замечу я Вам.Если конечно Вы привыкли летать в отпуск с одной дамской сумкой,недели на две-три,тогда Вы сможете улететь баксов за 10 в 1 сторону в какой нибудь польский Аэропорт и то...если Вам повезет вовремя зарегистрироваться за двое суток на рейс через интернет,а то компания хитрит и люди почему то не могут этого вовремя сделать из за глюков на сайте и им потом по факту,впердоливают по 50 евро штрафа за регистрацию в аэропорту и они в шоке,плюются потом на ветке Рэнейр-советую всем любителям данной компании почитать и не забывать,что к Украинцам,отношение соответствующее и никому ничего доказать не возможно..Пребывайте и дальше в эйфории от условно-бесплатных билетов по 9 евро.. Дальше...что касаемо Азии,на деле показываю,как самый дешевый билет в 9$(199000 донгов)компанией VietJet превращается в "тыкву"... курс донга 23100\1$ оплачивал в этой валюте,потому что так наиболее дешево,заплатить через интернет можно хоть в Тугриках,но компания берет комиссию,если выбирать оплату в другой валюте,с любой карты,хоть валютной,хоть гривневой. Дешево,но тариф вырастает более чем в два раза.. Внизу калькуляция за троих человек с двумя багажами,считайте.Перелет Пхукет-Бангкок,почти полтора часа лета,смотрим-компания между прочим отличная и один из самых бюджетных перевозчиков в Азии,дешевле даже Лайонов и Эйр Азии..Там еще справа в колонке не влезли какие то таксы,снова форум обрезал фото.
А вот калькуляция перелета внутри Тая, Чианг Рай-Пхукет..Лететь 2ч.15мин,что сопоставимо с перелетом из Киева до Турции..Почти 2тыс.км!Да-да,Таиланд большая страна.Стоимость голого билета 679000донгов(29$) но потом на 3 человек с двумя багажами,это все превращается...И это самые дешевые цены..Билеты брались загодя,за 3 месяца до даты путешествия.Так что не рассказывайте здесь о дешевых Тайских и Азиатских перелетах...Они дешевы,да...Но никак не по 8-10$...Обязательно будет 120-200% всяких доплат!
Я вот не могу найти скрин,с билетом стоимостью в 1$ из Пхукета в Бангкок,но когда я решил проверить во что он выйдет с минимальным багажом,все равно получил больше 20$..