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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 жов, 2020 23:23
akurt написав:
Если Вам - как мне - регулярно на карту украинского банка приходит гривна - от 20 000 до 25 000 - НЕТ НИКАКОГО смысла бегать что-то и как-то менять. Расплачивайтесь картой украинского банка в гривнах везде везде везде и не имейте хлопот. По крайней мере в Турции - именно так.
Просто вы не понимаете как работают банки и как на вас зарабатывают при таком подходе, просто посчитайте на досуге сколько стоит 1 лира при трате с гривневой карты и при трате с долларовой и тогда поймете.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Нед 11 жов, 2020 23:28
akurt написав:
Если Вам - как мне - регулярно на карту украинского банка приходит гривна - от 20 000 до 25 000 - НЕТ НИКАКОГО смысла бегать что-то и как-то менять. Расплачивайтесь картой украинского банка в гривнах везде везде везде и не имейте хлопот. По крайней мере в Турции - именно так.
Просто вы не понимаете как работают банки и как на вас зарабатывают при таком подходе, просто посчитайте на досуге сколько стоит 1 лира при трате с гривневой карты и при трате с долларовой и тогда поймете.
akurt написав:
Кстати, очень хорошо работает сервис Привата "Перевод с карты на карту иностранного банка".
Да, комиссия Приватбанка 2% - но зато сразу получаешь - если нужно - наличную турецкую лиру в банкомате и без всяких комиссий. Очень редко, но пользуюсь.
Хм, я просто снимаю с карты Альфы до 30К грн в эквиваленте, без всяких комиссий и тоже бесплатно в любых банкоматах мира. Естественно за пару секунд с грн карты покупаю доллары на долларовую карты и снимаю с нее, т.к. курс для карт грн/дол у Альфы испортился, а вот онлайн обмен по очень хорошему курсу.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Нед 11 жов, 2020 23:34
stm написав: vitaliy_berdinskikh написав: stm написав:
Вы как владелец бизнеса тоже мне легко объясните как списать денег с чужого счета, правда. Это же как 2 пальца, берешь и списываешь
и говоришь банку который тебя в глаза не видел, мы руки пожали и договор у меня. Такая вот идентификация банков, давать списывать любой фирме без решения суда деньги их клиентов
прикинь, оно так и работает, причем не только для прокатных фирм
для суда основанием является договор на аренду
Прикинь, работает так да не так. Даже мото платежи это 1) ввод 16 цифр карты и суммы 2) запрос пина от клиента
Мото платежи не сохраняют полный номер карты сумма списания от фонаря не возможна
Если клиент снял подтверждение пином со своих платежей то о своей безопасности он нихрена не заботиться. Номер карты в договоре не прописан. Отели и автопроката блокируют сумму с вашей карты, опять же только после того как Вы лично ввели пин при оплате терминалом или cvv при оплате на сайте. Эти данные запрещено хранить поэтому владелец бизнеса не может опосля списать всё что ему вздумается основываясь на договоре который банк-эмитент карты в глаза не видел. Возможно двойное списание только когда 1) вы дали на согласие блокировки денег 2) приехав в отель вы расплатились этой же или другой картой не уточнив что блокировка средств уже была. Такие ситуации решаются звонком одним, по крайней мере у меня. Иногда забывают снять блок денег, так же один звонок и всё. Именно поэтому вам хрен чего дают в прокат без блокировки средств. Списание за аренду - проходит первой транзакцией. Блокировка - вторая транзакция. Обе при вас и обычно кто блюдет чистоту своих финансов с вводом своего пина. И третей транзакции опосля на любую сумму априори невозможно.
и тем не менее списывают и на ура и без ввода пина повторно, тут на форуме писали уже не раз как дебетку с 0 балансом в овер загнали и клиенту не помогла даже блокировка карты. Поскольку наши банки не заносят карты в международный стоп-лист - дорого. А также описывали случай списания с приватовской карты, у которой срок уже давно закончился.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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