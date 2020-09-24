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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 жов, 2020 23:23
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Востаннє редагувалось ol_zy в Пон 12 жов, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 11 жов, 2020 23:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Просто вы не понимаете как работают банки и как на вас зарабатывают при таком подходе, просто посчитайте на досуге сколько стоит 1 лира при трате с гривневой карты и при трате с долларовой и тогда поймете.
Хм, я просто снимаю с карты Альфы до 30К грн в эквиваленте, без всяких комиссий и тоже бесплатно в любых банкоматах мира. Естественно за пару секунд с грн карты покупаю доллары на долларовую карты и снимаю с нее, т.к. курс для карт грн/дол у Альфы испортился, а вот онлайн обмен по очень хорошему курсу.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 11 жов, 2020 23:34
и тем не менее списывают и на ура и без ввода пина повторно, тут на форуме писали уже не раз как дебетку с 0 балансом в овер загнали и клиенту не помогла даже блокировка карты. Поскольку наши банки не заносят карты в международный стоп-лист - дорого. А также описывали случай списания с приватовской карты, у которой срок уже давно закончился.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Пон 12 жов, 2020 07:05
Курортна нерухомість в Ірані.
Супер пупер, і ціни демократичні.
Свіжі фрукти, овочі.
І гірськолижні курорти - теж недорогі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 12 жов, 2020 07:29
нарештi по темi закордона для себе,дякую
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Додано: Пон 12 жов, 2020 07:48
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Пон 12 жов, 2020 08:04
В прошлом году году ночевал в Будапеште в отеле.Заплатил сразу карточкой.Ещё сказал , чтоб в форинтах сняли.На следующий день когда ехал уже к границе,приходит СМС, что снята сумма в евро.Я как прикинул, что как раз за тот отель.Только сняли уже в евро.(У них на рецепшене , на стене Прайс висел,что в форинтах или евро).Вернулся пошёл в Приват они сказали разбирайся сам.Даже сайта того готеля не нашёл .Короче около 100 евро ушло.
Додано: Пон 12 жов, 2020 12:18
Главное, ребята, понимать такую разницу:
- одно дело вы/я поехали за границу на экскурсию/туризм.
- другое дело, если вы живете постоянно за границей.
Во втором случае - гривна приходит регулярно на карту украинского банка - этой картой везде и расплачиваетесь. Просто удобно, курс всегда "правильный"...
Параллельно нужно иметь карту местного (в данном случае - турецкого - банка).
Разница в том, что при покупках по интернету на территории Турции карта украинского банка часто не проходит.
Кроме того: оплачиваете коммунальные платежи через инет-банкинг: вода, электроэнергия, газ...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Пон 12 жов, 2020 12:31
Так что не так, то что сняли 100 Евро вместо 35662 форинтов? Или на 100 евро больше сняли? Или потом еще 100 Евро сняли?
Как правило - этот вопрос (форинты, евро, гривны) светится в терминали перед вводом пина. В швейцарии меня спрашивали и показывали какие суммы будут списаны (выбирал франки) В Польше терминал вообще отдельно висел и я сам там выбрал оплату в злотых. Но персонал может выбрать то, что выгоднее им, если не проконтролировать и, если вы ввели пин - подтвердили, а там должна была светиться сумма и валюта, то тут уже приват не при делах.
А вот если 100 Евро сняли потом, то это уже заява в приват на возврат несанкционированнл списанной суммы.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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