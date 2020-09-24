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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 796797798799
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 23:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

...
Востаннє редагувалось ol_zy в Пон 12 жов, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 23:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Если Вам - как мне - регулярно на карту украинского банка приходит гривна - от 20 000 до 25 000 - НЕТ НИКАКОГО смысла бегать что-то и как-то менять. Расплачивайтесь картой украинского банка в гривнах везде везде везде и не имейте хлопот. По крайней мере в Турции - именно так.

Просто вы не понимаете как работают банки и как на вас зарабатывают при таком подходе, просто посчитайте на досуге сколько стоит 1 лира при трате с гривневой карты и при трате с долларовой и тогда поймете.
  akurt написав:Кстати, очень хорошо работает сервис Привата "Перевод с карты на карту иностранного банка".
Да, комиссия Приватбанка 2% - но зато сразу получаешь - если нужно - наличную турецкую лиру в банкомате и без всяких комиссий. Очень редко, но пользуюсь.

Хм, я просто снимаю с карты Альфы до 30К грн в эквиваленте, без всяких комиссий и тоже бесплатно в любых банкоматах мира. Естественно за пару секунд с грн карты покупаю доллары на долларовую карты и снимаю с нее, т.к. курс для карт грн/дол у Альфы испортился, а вот онлайн обмен по очень хорошему курсу.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 23:34

  stm написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  stm написав:Вы как владелец бизнеса тоже мне легко объясните как списать денег с чужого счета, правда. Это же как 2 пальца, берешь и списываешь :) и говоришь банку который тебя в глаза не видел, мы руки пожали и договор у меня. Такая вот идентификация банков, давать списывать любой фирме без решения суда деньги их клиентов :)

прикинь, оно так и работает, причем не только для прокатных фирм

для суда основанием является договор на аренду

Прикинь, работает так да не так. Даже мото платежи это 1) ввод 16 цифр карты и суммы 2) запрос пина от клиента ;)
Мото платежи не сохраняют полный номер карты сумма списания от фонаря не возможна ;)
Если клиент снял подтверждение пином со своих платежей то о своей безопасности он нихрена не заботиться. Номер карты в договоре не прописан. Отели и автопроката блокируют сумму с вашей карты, опять же только после того как Вы лично ввели пин при оплате терминалом или cvv при оплате на сайте. Эти данные запрещено хранить поэтому владелец бизнеса не может опосля списать всё что ему вздумается основываясь на договоре который банк-эмитент карты в глаза не видел. Возможно двойное списание только когда 1) вы дали на согласие блокировки денег 2) приехав в отель вы расплатились этой же или другой картой не уточнив что блокировка средств уже была. Такие ситуации решаются звонком одним, по крайней мере у меня. Иногда забывают снять блок денег, так же один звонок и всё. Именно поэтому вам хрен чего дают в прокат без блокировки средств. Списание за аренду - проходит первой транзакцией. Блокировка - вторая транзакция. Обе при вас и обычно кто блюдет чистоту своих финансов с вводом своего пина. И третей транзакции опосля на любую сумму априори невозможно.

и тем не менее списывают и на ура и без ввода пина повторно, тут на форуме писали уже не раз как дебетку с 0 балансом в овер загнали и клиенту не помогла даже блокировка карты. Поскольку наши банки не заносят карты в международный стоп-лист - дорого. А также описывали случай списания с приватовской карты, у которой срок уже давно закончился.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 07:05

Курортна нерухомість в Ірані.
Супер пупер, і ціни демократичні.
Свіжі фрукти, овочі.
І гірськолижні курорти - теж недорогі!


https://elephant-travel.com.ua/kurorti_iran
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 07:29

  Frant написав:Курортна нерухомість в Ірані.
Супер пупер, і ціни демократичні.
Свіжі фрукти, овочі.
І гірськолижні курорти - теж недорогі!


https://elephant-travel.com.ua/kurorti_iran
нарештi по темi закордона для себе,дякую
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 07:48

..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 08:04

В прошлом году году ночевал в Будапеште в отеле.Заплатил сразу карточкой.Ещё сказал , чтоб в форинтах сняли.На следующий день когда ехал уже к границе,приходит СМС, что снята сумма в евро.Я как прикинул, что как раз за тот отель.Только сняли уже в евро.(У них на рецепшене , на стене Прайс висел,что в форинтах или евро).Вернулся пошёл в Приват они сказали разбирайся сам.Даже сайта того готеля не нашёл .Короче около 100 евро ушло.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:18

Главное, ребята, понимать такую разницу:
- одно дело вы/я поехали за границу на экскурсию/туризм.
- другое дело, если вы живете постоянно за границей.
Во втором случае - гривна приходит регулярно на карту украинского банка - этой картой везде и расплачиваетесь. Просто удобно, курс всегда "правильный"...

Параллельно нужно иметь карту местного (в данном случае - турецкого - банка).
Разница в том, что при покупках по интернету на территории Турции карта украинского банка часто не проходит.
Кроме того: оплачиваете коммунальные платежи через инет-банкинг: вода, электроэнергия, газ...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:31

  Bolt написав:В прошлом году году ночевал в Будапеште в отеле.Заплатил сразу карточкой.Ещё сказал , чтоб в форинтах сняли.На следующий день когда ехал уже к границе,приходит СМС, что снята сумма в евро.Я как прикинул, что как раз за тот отель.Только сняли уже в евро.(У них на рецепшене , на стене Прайс висел,что в форинтах или евро).Вернулся пошёл в Приват они сказали разбирайся сам.Даже сайта того готеля не нашёл .Короче около 100 евро ушло.

Так что не так, то что сняли 100 Евро вместо 35662 форинтов? Или на 100 евро больше сняли? Или потом еще 100 Евро сняли?
Как правило - этот вопрос (форинты, евро, гривны) светится в терминали перед вводом пина. В швейцарии меня спрашивали и показывали какие суммы будут списаны (выбирал франки) В Польше терминал вообще отдельно висел и я сам там выбрал оплату в злотых. Но персонал может выбрать то, что выгоднее им, если не проконтролировать и, если вы ввели пин - подтвердили, а там должна была светиться сумма и валюта, то тут уже приват не при делах.
А вот если 100 Евро сняли потом, то это уже заява в приват на возврат несанкционированнл списанной суммы.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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