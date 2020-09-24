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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 797798799800
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:19

https://www.youtube.com/watch?v=_TlLG-uDT9o
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 797798799800
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