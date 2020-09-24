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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 жов, 2020 21:19
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 12 жов, 2020 23:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Такое, к слову, не только в Турции. В той же Великобритании вполне легко встретить сайты которые не примут небританскую ну или хотя бы не ЕС-овскую карту. Некоторые так вообще прячутся за cloudflare и не работают с небританскими IP.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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