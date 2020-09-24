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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 жов, 2020 23:29
akurt написав:
Разница в том, что при покупках по интернету на территории Турции карта украинского банка часто не принимается.
Такое, к слову, не только в Турции. В той же Великобритании вполне легко встретить сайты которые не примут небританскую ну или хотя бы не ЕС-овскую карту. Некоторые так вообще прячутся за cloudflare и не работают с небританскими IP.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Вів 13 жов, 2020 07:39
ol_zy написав: Bolt написав:
В прошлом году году ночевал в Будапеште в отеле.Заплатил сразу карточкой.Ещё сказал , чтоб в форинтах сняли.На следующий день когда ехал уже к границе,приходит СМС, что снята сумма в евро.Я как прикинул, что как раз за тот отель.Только сняли уже в евро.(У них на рецепшене , на стене Прайс висел,что в форинтах или евро).Вернулся пошёл в Приват они сказали разбирайся сам.Даже сайта того готеля не нашёл .Короче около 100 евро ушло.
Так что не так, то что сняли 100 Евро вместо 35662 форинтов? Или на 100 евро больше сняли? Или потом еще 100 Евро сняли?
Как правило - этот вопрос (форинты, евро, гривны) светится в терминали перед вводом пина. В швейцарии меня спрашивали и показывали какие суммы будут списаны (выбирал франки) В Польше терминал вообще отдельно висел и я сам там выбрал оплату в злотых. Но персонал может выбрать то, что выгоднее им, если не проконтролировать и, если вы ввели пин - подтвердили, а там должна была светиться сумма и валюта, то тут уже приват не при делах.
А вот если 100 Евро сняли потом, то это уже заява в приват на возврат несанкционированнл списанной суммы.
Я приехал вечером перед поселением заплатил карточкой (попросил снять в форинтах , чтоб небыло двойной конвертации) ,а на следующий день после отъзда была снята сумма в евро.То есть дважды заплатил.Я вообще в таких местах предпочитаю наличкой платить.Потому никогда не букаю готель, ищу по приезде на место.Читал на турфорумах, что готель имеет какое-то время доступ к вашему счёту типа снять денег если вы , что-то повредили или сперли например полотенце или халат.
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Bolt
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