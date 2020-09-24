Додано: Пон 12 жов, 2020 12:31

Bolt написав: В прошлом году году ночевал в Будапеште в отеле.Заплатил сразу карточкой.Ещё сказал , чтоб в форинтах сняли.На следующий день когда ехал уже к границе,приходит СМС, что снята сумма в евро.Я как прикинул, что как раз за тот отель.Только сняли уже в евро.(У них на рецепшене , на стене Прайс висел,что в форинтах или евро).Вернулся пошёл в Приват они сказали разбирайся сам.Даже сайта того готеля не нашёл .Короче около 100 евро ушло. В прошлом году году ночевал в Будапеште в отеле.Заплатил сразу карточкой.Ещё сказал , чтоб в форинтах сняли.На следующий день когда ехал уже к границе,приходит СМС, что снята сумма в евро.Я как прикинул, что как раз за тот отель.Только сняли уже в евро.(У них на рецепшене , на стене Прайс висел,что в форинтах или евро).Вернулся пошёл в Приват они сказали разбирайся сам.Даже сайта того готеля не нашёл .Короче около 100 евро ушло.

Так что не так, то что сняли 100 Евро вместо 35662 форинтов? Или на 100 евро больше сняли? Или потом еще 100 Евро сняли?Как правило - этот вопрос (форинты, евро, гривны) светится в терминали перед вводом пина. В швейцарии меня спрашивали и показывали какие суммы будут списаны (выбирал франки) В Польше терминал вообще отдельно висел и я сам там выбрал оплату в злотых. Но персонал может выбрать то, что выгоднее им, если не проконтролировать и, если вы ввели пин - подтвердили, а там должна была светиться сумма и валюта, то тут уже приват не при делах.А вот если 100 Евро сняли потом, то это уже заява в приват на возврат несанкционированнл списанной суммы.