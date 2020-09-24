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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:42
Смотрите на стоны потуги и конвульсии Yuri_T - знаменитого киевского безработного - и никогда не повторяйте его жизненный путь.
Не будете беситься, как бесится он.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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akurt
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