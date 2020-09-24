Додано: Вів 13 жов, 2020 19:18

Гарне запитання - слава Богу, хоч ОДНА розумна людина є на форумі.

Ось повідомлення від Привату - зранку - 68,66 ліри витрати - списано 248,30 гривні.

Беремо те, чого НІКОЛИ не було у "знавців" - тобто калькулятор:

248,30/68,66=3,6164 гривні.

А було і 7,50, і 6,50, і 4,50, і 4,00...

Іменини серця...

Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 жов, 2020 19:22, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.