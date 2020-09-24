Це дрібниці.
Зато Реджеп супостату пу відомстив.
Ця свиня пу залізла в Сирію і поламала всю гру Турції.
Тепер в Н. Карабасі Ердоган ламає гру *уйлу.
Ось тільки жаль що в результаті цих ігор люди гинуть.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 18:48
Це дрібниці.
Зато Реджеп супостату пу відомстив.
Ця свиня пу залізла в Сирію і поламала всю гру Турції.
Тепер в Н. Карабасі Ердоган ламає гру *уйлу.
Ось тільки жаль що в результаті цих ігор люди гинуть.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 18:55
Турки повинні скоро прикрити цю лавочку. Трохи обскубати і постригти лох-інвешторів, як це колись зробив Кіпр.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 13 жов, 2020 18:58
Пане Квесторе - я реально не могу зрозуміти, як люди з "економічною" (хі-хі) освітою не розуміють просту річ: чим сильнішою є гривня, чим слабкішою є місцева валюта (хоч Польщя, хоч Туреччина) тим українцю вигідніше та приємніше жити за кордоном.
Ось дивіться - вчора з прителями вибирали меблі для квартири у одного із самих знаменитих виробників меблів в Туреччині - Istikbal - комплект м"яких меблів у головну кімнату - 5000 - 8000 лір - то 8000/7,91=1011 доларів США або 31 130 гривень.
В комлпект входить 2 (два) дивана-кроваті та крісла.
Так це - не сама дешева, а новинка сезону...
Звичайний комплект меблів в головну кімнату - КОМПЛЕКТ - 5 000 лір - то приблизно 18 000 гривень. Ціни є на сайті - в салоні ще й знижку дають...
Ну не вміють хлопці гроші рахувати. Ой, не вміють...
Потім весь Фінасовий портал України дивується, як то можна тягнути в напівпідвал "меблі" із смітника за рогом вулиці, або за 41 рік життя та "роботи" (хі-хі-хі) в Києві не заробити собі на власну квартиру...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 жов, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:04
Квестор тут давно не пишет.
мелкое ворьё, видимо, не в курсе.
когда изучаешь рыбок, простительно не учитывать детали.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:08
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Інвестори валюту Реджепу везуть...якої в казні Турції буде не лишня.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 13 жов, 2020 19:09
Якщо карткою гривневою Привату платити це скільки грн спишеться?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:18
Гарне запитання - слава Богу, хоч ОДНА розумна людина є на форумі.
Ось повідомлення від Привату - зранку - 68,66 ліри витрати - списано 248,30 гривні.
Беремо те, чого НІКОЛИ не було у "знавців" - тобто калькулятор:
248,30/68,66=3,6164 гривні.
А було і 7,50, і 6,50, і 4,50, і 4,00...
Іменини серця...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 жов, 2020 19:22, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:19
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Орієнтовно 29000грн))
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:26
Ок. І скільки в Україні такий комплект (2 дивани +2 крісла) коштує?
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Додано: Вів 13 жов, 2020 19:30
Хороший курс...імпорт з Турції в Україну має рости.
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