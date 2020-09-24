RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 798799800801>
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:48

  flyman написав:А тим часом ліра 7.90
Анталійська нерухомість ракетой

Це дрібниці.
Зато Реджеп супостату пу відомстив.
Ця свиня пу залізла в Сирію і поламала всю гру Турції.
Тепер в Н. Карабасі Ердоган ламає гру *уйлу.
Ось тільки жаль що в результаті цих ігор люди гинуть. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34747
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:55

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:Хз... Думаю, что на Кипр давит Брюссель - раздавать паспорта ЕС любому вору, инвестировавшему 2 млн евро в экономику Кипра, как-то не очень перекликается с европейскими нормами по борьбе с отмыванием денег...

турки молодцы. всеядные))
раздают внж мелкому ворью из Украины, аж гай шумит.

Турки повинні скоро прикрити цю лавочку. Трохи обскубати і постригти лох-інвешторів, як це колись зробив Кіпр.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21640
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1243 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:58

Пане Квесторе - я реально не могу зрозуміти, як люди з "економічною" (хі-хі) освітою не розуміють просту річ: чим сильнішою є гривня, чим слабкішою є місцева валюта (хоч Польщя, хоч Туреччина) тим українцю вигідніше та приємніше жити за кордоном.
Ось дивіться - вчора з прителями вибирали меблі для квартири у одного із самих знаменитих виробників меблів в Туреччині - Istikbal - комплект м"яких меблів у головну кімнату - 5000 - 8000 лір - то 8000/7,91=1011 доларів США або 31 130 гривень.
В комлпект входить 2 (два) дивана-кроваті та крісла.
Так це - не сама дешева, а новинка сезону...
Зображення
Звичайний комплект меблів в головну кімнату - КОМПЛЕКТ - 5 000 лір - то приблизно 18 000 гривень. Ціни є на сайті - в салоні ще й знижку дають...
https://www.istikbal.com.tr/#
Ну не вміють хлопці гроші рахувати. Ой, не вміють...
Потім весь Фінасовий портал України дивується, як то можна тягнути в напівпідвал "меблі" із смітника за рогом вулиці, або за 41 рік життя та "роботи" (хі-хі-хі) в Києві не заробити собі на власну квартиру...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 жов, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4896
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1798 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:04

Квестор тут давно не пишет.
мелкое ворьё, видимо, не в курсе.
когда изучаешь рыбок, простительно не учитывать детали.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 15024
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2074 раз.
Подякували: 4487 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:08

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Трохи обскубати і постригти лох-інвешторів

Інвестори валюту Реджепу везуть...якої в казні Турції буде не лишня.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34747
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:09

  akurt написав:Пане Квесторе - я реально не могу зрозуміти, як люди з "економічною" (хі-хі) освітою не розуміють просту річ: чим сильнішою є гривня, чим слабкішою є місцева валюта (хоч Польщя, хоч Туреччина) тим українцю вигідніше та приємніше жити за кордоном.
Ось дивіться - вчора з прителями вибирали меблі для квартири у одного із самих знаменитих виробників меблів в Туреччині - Istikbal - комплект м"яких меблів у головну кімнату - 5000 - 8000 лір - то 8000/7,91=1011 доларів США або 31 130 гривень.
В комлпект входить 2 (два) дивана-кроваті та крісла.
Так це - не сама дешева, а новинка сезону...
Зображення
Звичайний комплект меблів в головну кімнату - КОМПЛЕКТ - 5 000 гривень то приблизно 18 000 гривень. Ціни є на сайті - в салоні ще й знижку дають...
https://www.istikbal.com.tr/#
Ну не вміють хлопці гроші рахувати. Ой, не вміють...

Якщо карткою гривневою Привату платити це скільки грн спишеться?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34747
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:18

Гарне запитання - слава Богу, хоч ОДНА розумна людина є на форумі.
Ось повідомлення від Привату - зранку - 68,66 ліри витрати - списано 248,30 гривні.
Беремо те, чого НІКОЛИ не було у "знавців" - тобто калькулятор:
248,30/68,66=3,6164 гривні.
А було і 7,50, і 6,50, і 4,50, і 4,00...
Іменини серця...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 жов, 2020 19:22, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4896
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1798 раз.
Подякували: 738 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:19

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Квесторе_поверніться написав:Якщо карткою гривневою Привату платити це скільки грн спишеться?

Орієнтовно 29000грн))
stryzhko
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 04.10.16
Подякував: 330 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:26

  stryzhko написав:
Квесторе_поверніться написав:Якщо карткою гривневою Привату платити це скільки грн спишеться?

Орієнтовно 29000грн))

Ок. І скільки в Україні такий комплект (2 дивани +2 крісла) коштує?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34747
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:30

  akurt написав:Гарне запитання - слава Богу, хоч ОДНА розумна людина є на форумі.
Ось повідомлення від Привату - зранку - 68,66 ліри витрати - списано 248,30 гривні.
Беремо те, чого НІКОЛИ не було у "знавців" - тобто калькулятор:
248,30/68,66=3,6164 гривні.
А було і 7,50, і 6,50, і 4,50, і 4,00...
Іменини серця...

Хороший курс...імпорт з Турції в Україну має рости. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34747
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 798799800801>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin, flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 122, 123, 124
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1232 150839
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 10:57
Мизантрóп
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 569, 570, 571
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5705 644744
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 09:27
jump
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
144 4764
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 16:59
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90178)
13.10.2020 20:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.