После первой же ночи на таком диване гостеприимного хозяина вы мягко скажу не взлюбите и на цену вам будет плевать Акурт, о вкусах конечно не спорят, но нафига брать диван-кровать этой модели?!
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Додано: Вів 13 жов, 2020 19:35
После первой же ночи на таком диване гостеприимного хозяина вы мягко скажу не взлюбите и на цену вам будет плевать Акурт, о вкусах конечно не спорят, но нафига брать диван-кровать этой модели?!
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:35
На минулому тижні в Туреччині була знову потужна українська делегація - експерти та - здається - міністр - обговорювали в Анкарі питання створення "вільної економічної зони" з Україною.
Щось там весь час "буксує" - я так розумію - ніяк не домовляться із турками про "відкати"...
В Україні ж люблять "відкати"... а турки - як турки - не розуміють, що воно таке, та кому і за що треба нести...
А геополітично та - враховуючі реалії Коронавірусу - біди на довгі роки - то наш найкращій сусіда...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:41
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Якщо то модель "Айленд")), то десь 40-45тис. за комплект.
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:46
stm мы от Вас уже много прекрасных глупостей слышали - веселите реально, особенно о том, как "с подругами проводите много-много часов в киевских ресторанах".
Реальность то совсем другая - сами знаете:
- по субботам в 16-00 - у Вас пельмени.
- по воскресеньям к 21-00 - готов борщ на неделю.
(Вы же не будете спорить, что я ошибся).
Ну а про мебель уже промолчали бы - с Позняков на правый берег в старую квартиру всю дрань перетащили...
Но продолжайте веселить... Мне нравится! Глупости беззлобные прикольные веселые! Пять балов!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Вів 13 жов, 2020 19:57
Вы забыли кефтедес, я расстроена в планах ещё слоёное тесто.
Хороший 2 дивана, как кровати особенно гостеприимны, признаю, наивно полагала что гости тоже люди, ошиблась
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