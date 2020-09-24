Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На минулому тижні в Туреччині була знову потужна українська делегація - експерти та - здається - міністр - обговорювали в Анкарі питання створення "вільної економічної зони" з Україною. Щось там весь час "буксує" - я так розумію - ніяк не домовляться із турками про "відкати"... В Україні ж люблять "відкати"... а турки - як турки - не розуміють, що воно таке, та кому і за що треба нести... А геополітично та - враховуючі реалії Коронавірусу - біди на довгі роки - то наш найкращій сусіда...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
stm написав:После первой же ночи на таком диване гостеприимного хозяина вы мягко скажу не взлюбите и на цену вам будет плевать Акурт, о вкусах конечно не спорят, но нафига брать диван-кровать этой модели?!
stm мы от Вас уже много прекрасных глупостей слышали - веселите реально. И прикольно: как-то Вам все не нравится: - то шампанское в Италии содержит излишнее количество пузырьков... - то как "с подругами проводите много-много часов в киевских ресторанах и это так тяжело".... Реальность-то совсем другая - сами знаете: - по субботам в 16-00 - у Вас пельмени. - по воскресеньям к 21-00 - готов борщ на неделю.
Но если говорить по теме втеки - о недвижимости: мужиков тут на ветке понятно - бесятся, ибо нет ни работы, ни квартиры, ни перспектив... Но Вы-то: успешный киевский юрист, есть приличная работа, смогли заработать себе на неплохую двушку... отчего такой повышенно-прикольный интерес к зарубежной недвижимости?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 жов, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
stm написав:После первой же ночи на таком диване гостеприимного хозяина вы мягко скажу не взлюбите и на цену вам будет плевать Акурт, о вкусах конечно не спорят, но нафига брать диван-кровать этой модели?!
stm мы от вас уже много прекрасных глупостей слышали - веселите реально, особенно о том, как "с подругами проводите много-много часов в киевских ресторанах". Реальность то совсем другая - сами знаете: - по субботам в 16-00 у Вас пельмени. - по воскресеньям к 21 -00 - готов борщ на неделю. (Вы же не будет спорить, что я ошибся). Ну а про мебель уже промолчали бы - с Позняков на правый берег в старую квартиру всю дрань перетащили... Но продолжайте веселить... Мне нравится!
Вы забыли кефтедес, я расстроена в планах ещё слоёное тесто. Хороший 2 дивана, как кровати особенно гостеприимны, признаю, наивно полагала что гости тоже люди, ошиблась
stm написав:После первой же ночи на таком диване гостеприимного хозяина вы мягко скажу не взлюбите и на цену вам будет плевать Акурт, о вкусах конечно не спорят, но нафига брать диван-кровать этой модели?!
stm мы от Вас уже много прекрасных глупостей слышали - веселите реально, особенно о том, как "с подругами проводите много-много часов в киевских ресторанах". Реальность то совсем другая - сами знаете: - по субботам в 16-00 - у Вас пельмени. - по воскресеньям к 21-00 - готов борщ на неделю. (Вы же не будете спорить, что я ошибся). Ну а про мебель уже промолчали бы - с Позняков на правый берег в старую квартиру всю дрань перетащили... Но продолжайте веселить... Мне нравится! Глупости беззлобные прикольные веселые! Пять балов!
А ось про виділене можна більш детально?
Це хто її вигнав з благодатного ПОХу на Правий берег в стару квартиру? За що?????
zРадио написав:Кипр приостанавливает программу "гражданство за инвестиции", которая пользовалась большой популярностью среди россиян, украинцев и китайцев. О судьбе программы "ВНЖ за инвестиции" не сообщается.
Черга за турецькою республікою??? Себто, пора стригти баранів та інвешторів???
Хз... Думаю, что на Кипр давит Брюссель - раздавать паспорта ЕС любому вору, инвестировавшему 2 млн евро в экономику Кипра, как-то не очень перекликается с европейскими нормами по борьбе с отмыванием денег...
akurt написав:Гарне запитання - слава Богу, хоч ОДНА розумна людина є на форумі. Ось повідомлення від Привату - зранку - 68,66 ліри витрати - списано 248,30 гривні. Беремо те, чого НІКОЛИ не було у "знавців" - тобто калькулятор: 248,30/68,66=3,6164 гривні. А було і 7,50, і 6,50, і 4,50, і 4,00... Іменини серця...
Хороший курс...імпорт з Турції в Україну має рости.
Думаю за 10 років, від курсу ліри 1.6 до 7.9 разів у 5 мав би вирости
akurt написав:На минулому тижні в Туреччині була знову потужна українська делегація - експерти та - здається - міністр - обговорювали в Анкарі питання створення "вільної економічної зони" з Україною. Щось там весь час "буксує" - я так розумію - ніяк не домовляться із турками про "відкати"... В Україні ж люблять "відкати"... а турки - як турки - не розуміють, що воно таке, та кому і за що треба нести... А геополітично та - враховуючі реалії Коронавірусу - біди на довгі роки - то наш найкращій сусіда...
Ще за Ю, турки хотіли ВЕЗ, для себе, але хто ж їм дасть. А самі турки - взірець чеснот: ні корупції, ні авторитаризму. Не розуміють. Хабар, слово якого походження?