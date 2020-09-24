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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 799800801802>
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:35

  Квесторе_поверніться написав:
  stryzhko написав:
Квесторе_поверніться написав:Якщо карткою гривневою Привату платити це скільки грн спишеться?

Орієнтовно 29000грн))

Ок. І скільки в Україні такий комплект (2 дивани +2 крісла) коштує?

После первой же ночи на таком диване гостеприимного хозяина вы мягко скажу не взлюбите и на цену вам будет плевать ;) Акурт, о вкусах конечно не спорят, но нафига брать диван-кровать этой модели?!
stm
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:35

На минулому тижні в Туреччині була знову потужна українська делегація - експерти та - здається - міністр - обговорювали в Анкарі питання створення "вільної економічної зони" з Україною.
Щось там весь час "буксує" - я так розумію - ніяк не домовляться із турками про "відкати"...
В Україні ж люблять "відкати"... а турки - як турки - не розуміють, що воно таке, та кому і за що треба нести...
А геополітично та - враховуючі реалії Коронавірусу - біди на довгі роки - то наш найкращій сусіда...
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В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:41

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Квесторе_поверніться написав:Ок. І скільки в Україні такий комплект (2 дивани +2 крісла) коштує?

Якщо то модель "Айленд")), то десь 40-45тис. за комплект.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:46

  stm написав:После первой же ночи на таком диване гостеприимного хозяина вы мягко скажу не взлюбите и на цену вам будет плевать ;) Акурт, о вкусах конечно не спорят, но нафига брать диван-кровать этой модели?!


stm мы от Вас уже много прекрасных глупостей слышали - веселите реально.
И прикольно: как-то Вам все не нравится:
- то шампанское в Италии содержит излишнее количество пузырьков...
- то как "с подругами проводите много-много часов в киевских ресторанах и это так тяжело"....
Реальность-то совсем другая - сами знаете:
- по субботам в 16-00 - у Вас пельмени.
- по воскресеньям к 21-00 - готов борщ на неделю.

Но если говорить по теме втеки - о недвижимости: мужиков тут на ветке понятно - бесятся, ибо нет ни работы, ни квартиры, ни перспектив...
Но Вы-то: успешный киевский юрист, есть приличная работа, смогли заработать себе на неплохую двушку... отчего такой повышенно-прикольный интерес к зарубежной недвижимости?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 жов, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:57

  akurt написав:
  stm написав:После первой же ночи на таком диване гостеприимного хозяина вы мягко скажу не взлюбите и на цену вам будет плевать ;) Акурт, о вкусах конечно не спорят, но нафига брать диван-кровать этой модели?!


stm мы от вас уже много прекрасных глупостей слышали - веселите реально, особенно о том, как "с подругами проводите много-много часов в киевских ресторанах".
Реальность то совсем другая - сами знаете:
- по субботам в 16-00 у Вас пельмени.
- по воскресеньям к 21 -00 - готов борщ на неделю.
(Вы же не будет спорить, что я ошибся).
Ну а про мебель уже промолчали бы - с Позняков на правый берег в старую квартиру всю дрань перетащили...
Но продолжайте веселить... Мне нравится!

Вы забыли кефтедес, я расстроена ;) в планах ещё слоёное тесто.
Хороший 2 дивана, как кровати особенно гостеприимны, признаю, наивно полагала что гости тоже люди, ошиблась ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:43

Меня реально stm забавляет: форумчане! Мотайте на свой "мужской ус": в квартире НЕ должно быть ни диванов, ни кроватей, ни гостей.
Берите пример и учитесь.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:43

  akurt написав:
  stm написав:После первой же ночи на таком диване гостеприимного хозяина вы мягко скажу не взлюбите и на цену вам будет плевать ;) Акурт, о вкусах конечно не спорят, но нафига брать диван-кровать этой модели?!


stm мы от Вас уже много прекрасных глупостей слышали - веселите реально, особенно о том, как "с подругами проводите много-много часов в киевских ресторанах".
Реальность то совсем другая - сами знаете:
- по субботам в 16-00 - у Вас пельмени.
- по воскресеньям к 21-00 - готов борщ на неделю.
(Вы же не будете спорить, что я ошибся).
Ну а про мебель уже промолчали бы - с Позняков на правый берег в старую квартиру всю дрань перетащили...
Но продолжайте веселить... Мне нравится! Глупости беззлобные прикольные веселые! Пять балов!

А ось про виділене можна більш детально?

Це хто її вигнав з благодатного ПОХу на Правий берег в стару квартиру? :lol:
За що?????
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:49

  zРадио написав:
  Frant написав:
  zРадио написав:Кипр приостанавливает программу "гражданство за инвестиции", которая пользовалась большой популярностью среди россиян, украинцев и китайцев. О судьбе программы "ВНЖ за инвестиции" не сообщается.

https://www.reuters.com/article/cyprus- ... SKBN26Y17D

Черга за турецькою республікою???
Себто, пора стригти баранів та інвешторів???


Хз... Думаю, что на Кипр давит Брюссель - раздавать паспорта ЕС любому вору, инвестировавшему 2 млн евро в экономику Кипра, как-то не очень перекликается с европейскими нормами по борьбе с отмыванием денег...

Тюююююю.............. )))) Кіпр!!!! :)

Ось вивчайте:
https://immigrantinvest.com/blog/top-co ... nvestment/

зі. Тільки западло, що більшість тутешних дописувачів навряд чи собі навіть місця 6-8 дозволити можуть...
А ви Кіпр-кіпр-кіпр!!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:51

  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:Гарне запитання - слава Богу, хоч ОДНА розумна людина є на форумі.
Ось повідомлення від Привату - зранку - 68,66 ліри витрати - списано 248,30 гривні.
Беремо те, чого НІКОЛИ не було у "знавців" - тобто калькулятор:
248,30/68,66=3,6164 гривні.
А було і 7,50, і 6,50, і 4,50, і 4,00...
Іменини серця...

Хороший курс...імпорт з Турції в Україну має рости. :)

Думаю за 10 років, від курсу ліри 1.6 до 7.9 разів у 5 мав би вирости :)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:54

:evil:
  akurt написав:На минулому тижні в Туреччині була знову потужна українська делегація - експерти та - здається - міністр - обговорювали в Анкарі питання створення "вільної економічної зони" з Україною.
Щось там весь час "буксує" - я так розумію - ніяк не домовляться із турками про "відкати"...
В Україні ж люблять "відкати"... а турки - як турки - не розуміють, що воно таке, та кому і за що треба нести...
А геополітично та - враховуючі реалії Коронавірусу - біди на довгі роки - то наш найкращій сусіда...
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Ще за Ю, турки хотіли ВЕЗ, для себе, але хто ж їм дасть.
А самі турки - взірець чеснот: ні корупції, ні авторитаризму.
Не розуміють.
Хабар, слово якого походження?
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