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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:03
flyman написав:
Хабар, слово якого походження?
В турецком и арабском это слово обозначае всего лишь новости.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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