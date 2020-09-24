Додано: Сер 14 жов, 2020 07:40

Форумчани помітили, що на цій гілці наполегливо працює майбутній ювіляр - вдалий київський прогнозист - у минулому - ціни на золоті зливки.

В 2021 році людство буде святкувати 10-ти річчя епохальної події - побиття киянами канделябром знаного фахівця. Після тієї події біля паркану ДВРЗ ціну на золото киянам не прогнозує - прочитавши повідомлення саме на цій гілці в 2018 році, заспокоївся та купив на ринку КРЖН і для себе хоч якесь житло, став вдалим прогнозистом цін на КРЖН та на нерухомість за кордоном.

Приємно, що гілка приваблює різнобічно розвинутих фахівців... Форумчани повинні цінні думки виписувати, набиратися досвіду та знань.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.